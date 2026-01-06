【女性の本音】8割以上が「美容医療を受ける男性」を支持。いま求められるのは“清潔感”への高い意識

株式会社NEXER

■男性の「美」への意識、女性たちはどう見ている？

近年、男性の美容意識は大きく変化しています。

スキンケアにこだわる男性は珍しくなくなり、美容クリニックを訪れる男性も増加傾向にあります。脱毛や肌治療など、以前は女性のものと思われがちだった施術も、身だしなみの一部として捉えられるようになってきました。

では、こうした「メンズ美容」の広がりを、女性たちはどのように感じているのでしょうか。

そこで今回は、業界最大級の美容専門医師転職エージェント『美容医局』と共同で、全国の女性200名を対象に「男性の美容医療」についてアンケートをおこないました。

「男性の美容医療に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年12月12日 ～ 12月21日

調査対象者：全国の女性

有効回答：200サンプル

質問内容：

質問1：男性が美容医療を受けることについて、どのように感じますか？

質問2：そう思う理由を教えてください。

質問3：あなたの周囲に、美容医療を受けている男性はいますか？

質問4：その男性に対してどんな印象を持っていますか？

質問5：美意識の高い男性について、どのように感じますか？（複数選択可）

質問6：パートナー（または想定）に美容医療を受けてほしいと思いますか？

質問7：そう思う理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■79％が、男性の美容医療に「良いと思う」と回答

まずは、男性が美容医療を受けることについてどのように感じるか聞いてみました。

「とても良いと思う」が13%、「良いと思う」が66%と、合わせて約8割の女性が男性の美容医療に肯定的な意見を示しました。

一方、「あまり良くないと思う」は13%、「良くないと思う」は8%にとどまりました。

この結果から、男性が美を追求することは特別なことではなく、身だしなみの一部として受け止められ始めていることがわかります。

では、肯定的に捉える人はどのような理由でそう感じているのでしょうか。

男性の美容医療を「良い」と思う理由

・男性も美意識がある方は清潔感もあって素敵だと思う。（20代・女性）

・美容に性別は関係ないから。（30代・女性）

・本人がしたくて、経済的に可能なら良いと思います。（30代・女性）

・男女問わず同じように、美しくあってもいいと思うから。（40代・女性）

・男性も清潔感のある見た目は大切だと感じるからです。（40代・女性）

・誰でもきれいになりたい。（60代・女性）

「個人の自由」「性別は関係ない」といった意見が目立ち、時代とともに美容への価値観がフラットになっていることがうかがえます。

また、清潔感という言葉も多く挙げられました。

外見を整えることがマナーとして認知されつつあり、仕事や日常生活の場面でもプラスに働くと考える女性が多いようです。

■94.5％が「周囲に美容医療を受けている男性はいない」と回答

続いて、身近に美容医療を受けている男性がいるか聞いてみました。

「いる」と回答した方はわずか5.5%で、94.5%が「いない」と答えています。

男性の美容医療を肯定する声は多かったものの、実際にはまだ身近な存在として認識されていないことがわかります。

ただし、美容医療は施術内容によっては周囲に話しにくく、あえて公言しない人も少なくありません。そのため「いない」のではなく、「知らないだけ」という可能性も考えられます。

では、実際に身近に美容医療を受けている男性がいる場合、その男性にどのような印象を持つのでしょうか。

その男性に対してどんな印象を持っていますか？

・美意識が高い。（30代・女性）

・清潔感がある。（30代・女性）

・清潔感があり、素敵である。（40代・女性）

・綺麗にしようという意識は良い事だと思う。（60代・女性）

・婿が、ヒゲの脱毛に通っていますが、コンプレックスが少しでも楽になるなら良いかなと思います。（60代・女性）

周囲に美容医療を受けている男性がいる女性からは「清潔感がある」「美意識が高い」といった前向きな印象が寄せられました。

見た目を整える姿勢そのものを好意的に受け止める人が多く、身だしなみの延長として自然に評価されていることがうかがえます。

■美意識の高い男性への印象、約半数が「清潔感があって良い」と回答

美意識の高い男性について、どのように感じるか聞いてみました。

もっとも多かったのは「清潔感があって良い」で49%でした。

次いで「少し気にしすぎだと思う」が28.5%、「自分磨きをしていて素敵」が22.5%、「好印象」が16%と続きました。

この結果から、美意識の高さは基本的にプラスに受け止められやすい一方で、度合いによって印象が分かれることがわかります。

身だしなみとしての範囲なら歓迎されやすいものの、行き過ぎると「気にしすぎ」と捉えられやすいようです。

■パートナーに美容医療を受けてほしいか？「あまり思わない」が47％で最多

最後に、パートナー（または想定）に美容医療を受けてほしいと思うかを聞いてみました。

「とても思う」が3%、「できれば思う」が16%で、合わせて19%が肯定的でした。

一方「あまり思わない」は47%、「まったく思わない」は34%と、約8割が消極的な意見を示しています。

男性が美容医療を受けることには賛成でも「パートナーには求めない」というのが女性たちの本音のようです。

では、パートナーに美容医療を受けてほしいと思う人、そう思わない人は、それぞれどのような理由を挙げているのでしょうか。

受けてほしい理由

・清潔感が増すから。（40代・女性）

・本人が気にしている部分があるので、気になるならやれば良いと思う。（30代・女性）

・夫が若く見えるのはうれしい。（30代・女性）

受けてほしくない理由

・今のままで十分だから。（40代・女性）

・本人の自由にすればいいと思うから。（30代・女性）

・お金がかかるから。（40代・女性）

受けてほしいと考える人は、清潔感が増すことや若々しく見えることに期待しているようです。

また、本人が気にしている点があるなら、前向きに捉えてよいという考えも見られました。

一方で、消極的な理由としては「今のままで十分」という満足感に加え、「本人の意思を尊重したい」という距離感、費用面への不安が目立ちました。

パートナーだからこそ、無理に変える必要はないと感じる女性が多いのかもしれません。

■まとめ

今回の調査では、約8割の女性が男性の美容医療に肯定的であることがわかりました。

「美容に性別は関係ない」「清潔感は大切」といった意見が多く寄せられ、男性が見た目を整えることへの抵抗感は薄れてきているようです。

一方で、パートナーには「今のままでいい」と考える女性が多数派という結果も明らかになりました。これは否定ではなく、ありのままの姿を愛するという想いの表れかもしれません。

男性の美容医療は個人の選択として広く受け入れられつつあります。

気になる部分がある方は、専門家に相談してみるのもひとつの選択肢ではないでしょうか。

