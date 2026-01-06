【リニューアル】習い事の前や勉強中の受験生を応援。てりやきチキンまんがさらにコク深くなって期間限定発売「肉まん・てりやきチキンまん ６コ入」2026年1月3日（土）～発売

株式会社 中村屋

株式会社中村屋（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 島田裕之 スタンダード：2204、以下 中村屋）は、お客さまの声を受け、中華まん「肉まん・てりやきチキンまん ６コ入」をリニューアルし、期間限定で2026年1月3日（土）より関東近県のスーパーで発売しました。

スーパーでご好評いただいている中村屋の中華まんに、期間限定商品「てりやきチキンまん」がおいしくなって再登場。

【リニューアル背景】

・中村屋のスーパー向けの中華まんは、2021年の個包装化をきっかけに、レンジ調理が簡単にできる便利な食品として忙しい朝の朝食や、ちょっと小腹がすいた時の間食などさまざまなシーンでの需要が高まっています。そのような中、新たな食シーンを提案し、年間を通じて中華まんを食べる「食文化の創造」に取り組んでいます。

・2025年1月には受験シーズンに合わせ、習い事や塾前のお子さまの間食としての利用を意識した「肉まん・てりやきチキンまん 6コ入」を期間限定で販売し、幅広い層のお客さまにご好評をいただきました。

・再販売のご要望を多数いただき、この度「肉まん・てりやきチキンまん 6コ入」を期間限定で再発売しました。昨年ご購入いただいたお客さまの声をもとに、てりやきソースの味わいを見直し、初めての方にも、リピーターの方にもご満足いただける、よりコクとメリハリのあるおいしさへと改良しました。

【てりやきチキンまん 商品特徴】

＜POINT1＞「黒糖」を加えて、さらにコク深い甘辛てりやきソースに

てりやきソースに新たに「黒糖」を加え、黒糖ならではの甘みと深みを出しました。甘辛いてりやきソースと、まろやかなマヨソースの組み合わせにより、メリハリのある仕立てにしています。寒い季節に合うコク深くもまろやかな、誰でも食べやすい味わいです。

＜POINT2＞あたため簡単・便利な個包装

ラップいらずで、個包装のまま誰でも簡単に電子レンジで調理ができます。習い事の前の隙間時間や、勉強中のエネルギーチャージとしてぴったりです。受験に向けて頑張る親子を応援する味方として活躍します。

【商品詳細】

■商品名：肉まん・てりやきチキンまん ６コ入

■商品説明：「肉まん」と「てりやきチキンまん」の詰め合わせです。

「肉まん」…豚肉、たけのこ、長ねぎ、しいたけなどをバランスよく使い、中村屋独自の調理技術で醤油味ベースに味良く仕立てた具を、ふっくらした風味のよい皮で包みました。

「てりやきチキンまん」…やわらかい鶏もも肉と玉ねぎを、たまり醤油、三温糖、黒糖、みりんを使用したコクのある甘辛だれで味付けし、ふっくらした風味のよい皮で包んだ中華まんです。マヨ入りでまろやかさがあり、子どもから大人まで誰でもどんなシーンでも食べやすい味わいに仕立てました。

■内容量 ：肉まん3コ、てりやきチキンまん3コ

■希望小売価格：646円（税込）

■販売期間 ：2026年1月3日（土）～2月28日（土）（予定）

■賞味期間 ：5日

■主な販路 ：スーパー（関東近県 他）

【中村屋の中華まん】

中村屋は1901（明治34）年にパン屋として創業。創業者夫妻が中国で包子に出合ったことがきっかけで、1927（昭和2）年から「天下一品 支那饅頭」として、現代でいう「中華まん」を発売しました。

発売当時は中国の職人が手で包み、蒸篭で蒸して提供していました。現在も、このおいしさをお届けするために日々の研究を重ね、自社酵母を使用した生地や、レストランで培った調理技術を生かした具を開発しています。

中村屋は、経営理念「真の価値を追求し、その喜びを分かち合う」のもと、創意工夫と挑戦で、これからのくらしに溶け込む、喜んでもらえる食を提案していきます。