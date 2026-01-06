【限定コラボ】王子動物園×ファミリアのオリジナルアイテム発売！定番デニムバッグや、学校・オフィスでも活躍するパスケースなど全4種。お子様から大人まで幅広く使える、動物たちのほのぼのデザイン。

株式会社近鉄リテーリング

メインビジュアル

株式会社近鉄リテーリングは、株式会社ファミリア（本社：神戸市中央区 代表取締役社長：岡崎忠彦）が展開するベビー・子ども関連ブランド『familiar(ファミリア）』と神戸市立王子動物園がコラボレーションしたオリジナルデザインのアイテムを、２０２６年１月８日（木）から発売します。

ファミリアのクマちゃんと、王子動物園のかわいい動物たちがほのぼのと描かれたオリジナルデザインとなっています。ファミリアで大人気の定番アイテムであるデニムバッグやサコッシュ、学校やオフィスでも使えるパスケースやタオルハンカチなど、全４種類のアイテムをラインナップ。お子様から大人まで幅広くお使いいただけます。

オリジナルデザインのアイテムは、当社が運営する王子動物園内のグッズショップ『ZOOQLE』および、近鉄沿線で運営する駅ナカのお土産店舗『GOTO-CHI 難波店』、『GOTO-CHI京都店』、『irodori kintetsu阿部野橋店』、『THROBBING. cosme+上本町店』にて発売いたします。また、2026年1月下旬からは近鉄リテーリングオンラインショップ『いろどりモール』での販売も予定しております。

詳細は下記のとおりです。

1．商品紹介

（1）デニムバッグデニムバッグ 表面デニムバッグ 裏面デニムバッグ 内側

ファミリアで大人気・定番アイテムのデニムバッグ。

クマちゃんが王子動物園で飼育されている動物たちを紹介してくれているようなアートで、王子動物園とのコラボアイテムならではのデザインとなっております。

バッグの内側は、クマちゃんのお洋服と同じ、白と青のストライプ生地です。

- 価格 27,500円（税込）- サイズ 本体：たて約32cm×よこ約43cm 持ち手全長約29.5cm- 素材 本体 表：綿100％ 裏：綿100％ 皮革部分：合成皮革(２)サコッシュサコッシュ 表面サコッシュ 裏面

人気のサコッシュは、バッグとお揃いのデニム生地です！！

本体にはスナップボタンが付いているので外から中身が見えにくくなっており、さっとスマホやパスケースを取り出せる外ポケット付き。

クマちゃんが王子動物園で人気のオランウータンとコアラに挟まれ、みんなで仲良くお食事中のデザインとなっています！！

デニムバッグと合わせたお揃いのコーディネートもおすすめです！

- 価格 13,200円（税込）- サイズ たて約20cm×よこ約17cm 肩紐全長約125cm- 素材 本体 表：綿100％ 裏：綿100％皮革部分：合成皮革 パイピング部分：ポリエステル100％（３）タオルハンカチタオルハンカチ 表面タオルハンカチ 裏面

ふわふわでやわらかい手触りなのにしっかりした生地のタオルハンカチ。

緑と黒のシンプルなデザインなので、老若男女問わずお使いいただけるタオルハンカチとなっています。

- 価格 2,200円（税込）- サイズ たて約25cm×よこ約25cm- 素材 綿100％（４）パスケースパスケース 表面パスケース 裏面

クマちゃんと王子動物園で人気のコアラのアップリケがポイントのパスケース。

定期券を入れたり、ストラップ部分をお手持ちのネックストラップなどに付け替えればネームホルダーとしてもご使用いただけます。

- 価格 5,500円（税込）- サイズ たて約7.5cm×よこ約10cm ストラップ全長約15cm- 素材 合成皮革

2．販売場所

（１）店舗での販売

店舗名 ：ZOOQLE（ズークル）王子動物園店

住所 ：〒657-0838 兵庫県神戸市灘区王子町3-1 王子動物園内

ＴＥＬ ：078-855-7888

営業時間 ：【11月～2月】9:00～16:30 【3月～10月】9:00～17:00

定休日 ：王子動物園の休園日に準ずる ※別途入園料が必要です。

店舗名 ：GOTO-CHI 難波店

住所 ：〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波 4-1-17 近鉄大阪難波駅東改札外

ＴＥＬ ：06-6213-0265

営業時間 ：【平日】10:00～20:00 【土日祝】9:00～21:00

定休日 ：無休（臨時休業は除く）

店舗名 ：GOTO-CHI 京都店

住所 ：〒600-8215 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町 31-1 近鉄京都駅改札内

ＴＥＬ ：075-662-3101

営業時間 ：【平日】9:00～20:00 【土日祝】9:00～21:00

定休日 ：無休（臨時休業は除く）

店舗名 ：irodori kintetsu 阿部野橋店

住所 ：〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43

近鉄大阪阿部野橋駅東改札外（ミルキィーウェイ内）

ＴＥＬ ：06-6655-1155

営業時間 ：11:30～19:30（中休 14:00～16:00）

定休日 ：無休（臨時休業は除く）

店舗名 ：THROBBING.cosme+上本町店

住所 ：〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町 6-1-55 近鉄大阪上本町駅構内

ＴＥＬ ：06-6771-3848

営業時間 ：【平日・土】9:30～21:30 【日祝】10:00～20:00

定休日 ：無休（臨時休業は除く）

（２）オンラインショップ【いろどりモール】

株式会社近鉄リテーリングのオンラインショップです。

オリジナルブランド商品・食品・土産物・鉄道グッズなど、多数の商品を販売しています。

URL： https://www.irodorimall-kintetsu.jp/

オンラインショップはこちら :https://www.irodorimall-kintetsu.jp/

３．販売開始日

（１）店舗での販売

2026年1月8日（木）

（２）近鉄リテーリングオンラインショップ【いろどりモール】

2026年1月下旬予定

4．株式会社ファミリアについて

「子どもの可能性をクリエイトする」

わたしたちは、すべての子どもたちがもっている可能性という未来を、一緒にクリエイトしていき

ます。

うまれて最初に触れる「もの」「こと」、最初に目にするもの、身に付けるもの。

そのすべてに、本物とやさしさを。

ファミリアは、世界で最も愛されるベビー・子ども関連企業になるために、子どもたちの可能性に

触れる「本物」を発信していきます。



■公式ホームページ https://familiar.co.jp/

■インスタグラム https://www.instagram.com/familiar_official

■LINE https://lin.ee/YLBJxn0

■X https://x.com/familiar_jp

■TikTok https://www.tiktok.com/@familiar_official