地域共創型コワーキングオフィス「大分オーパ まちのコワークpowered by ATOMica」2026年2月にオープン決定

株式会社ATOMica

ソーシャルコワーキング(R)︎スタートアップの株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：嶋田 瑞生、南原 一輝、以下「ATOMica」）は、イオンモール株式会社（本社：

千葉県千葉市、代表取締役社長：大野 惠司、以下「イオンモール」）と協働し、2026年2月に大分県大分市の商業施設「大分オーパ」内に、地域と共に地域課題解決に取り組む地域共創型コワーキングオフィス「大分オーパ まちのコワークpowered by ATOMica」をオープンします。

■施設開所の背景

大分は製造業を中心に多くの産業が集積すると同時に、温泉・自然環境・食などの魅力的な資源を保有し、観光業も盛んな地域です。一方で、大分県人口ビジョン（※1）によれば、都市圏への人口流出が続いており、2022年～2024年の3年間で、東京圏に3,000人超、福岡県に3,500人超が転出しており、各年の転出数も年々増加傾向にあります。転出増加を食い止め、県外へ出た人材のUターンを促進するためには、地域の魅力をさらに磨き、それを県内外へ発信する取り組みが不可欠です。

そこで、地域の人々が起業や新規事業に挑戦できる環境を整備し、新たな産業の創出を目指す拠点として、「大分オーパ まちのコワークpowered by ATOMica」を開設する運びとなりました。本施設では、全国50以上の施設で人と人を繋ぐ場作りを手がけてきたATOMicaのノウハウと、国内外で商業施設を展開してきたイオンモールの運営力を掛け合わせ、「地域を磨き、発信する拠点づくり」を目指します。

ATOMicaは2024年にイオンモールのCVCファンド（※2）「Life Design Fund」から出資を受け、この資本関係を背景に、同社の社内研修や各地でのプログラムの開催を通じて、地域に根ざした共創モデルの構築を進めてきました。今回開設する「大分オーパ まちのコワークpowered by ATOMica」は、両社が目指す地域共創の実現に向けた初の常設協業拠点であり、イオンモールの2030年ビジョン「イオンモールは、地域共創業へ」を体現するモデルケースとなります。

本施設は、ATOMicaとイオンモールによる初の常設協業拠点となり、今後、地域共創の実現に向けて、全国のイオンモール内で同様の取り組みを展開していく予定です。

※1：大分県「大分県人口ビジョン 令和7年3月改訂」

※2：CVCファンド(コーポレートベンチャーキャピタルファンド)とは、事業会社が自社の戦略に合わせて資金をまとめ、未上場ベンチャー企業へ投資するしくみです。自社事業との相乗効果や新規事業・技術獲得を目的に設立されます。

■イオンモールｘATOMicaの取組内容（例）

・コミュニティマネージャーの常駐・地域交流イベントの開催

・チャレンジショップ（※1）/チャレンジオフィス（※2）の設置

・国内外のイオンモールや顧客接点を活用した地域魅力の発信イベントの実施

※1：チャレンジショップとは、将来の本格的な開業に向けて、一定期間実際の店舗経営を思考的に学べる場を提供する取り組みです。

※2：チャレンジオフィスとは、これから事業を始める人や、事業を始めたばかりの人が、事業相談をしたり同じような立場の人々と繋がることができる施設です。

■プロジェクト概要

名称：大分オーパ まちのコワークpowered by ATOMica

開設日：2026年2月

所在地 ：大分オーパ 3F（大分県大分市中央町1-2-17）

面積 ：約400平方メートル

■開設に伴うコメント

ATOMica 代表取締役 Co-CEO / 代表コミュニティマネージャー 嶋田 瑞生

「ようやくこの日を迎えることができた」と期待で胸を膨らませています。

2024年の資本参画以降、イオンモール様とは社内研修や全国各地域事業者との取り組みを通じて、深い連携を重ねてきました。その中で、同社が掲げる「地域共創」というビジョンと、ATOMicaのミッションである「頼り頼られる関係性を増やす」という思いが強く響き合っていることを実感しています。

今回開設する「大分オーパ まちのコワーク powered by ATOMica」は、両社の協働を本格的に進化させる初の常設拠点です。大分の持つ産業・自然・文化といった魅力をさらに磨き、挑戦する人が集い、新たな産業や学びにつながる出会いやきっかけが生まれる“地域のハブ”となることを目指します。

ATOMicaは全国で培ったコミュニティづくりの知見を活かし、イオンモール様とともに地域の未来を育てる取り組みを進めてまいります。そして本拠点を起点に、全国のモールにおける地域共創のモデルづくりにも貢献していきたいと考えています。

まずは拠点へぜひお気軽にお立ち寄りください。コミュニティマネージャー一同、心よりお待ち申し上げております。

■株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、ソーシャルコワーキング(R)事業を全国で展開する、創業6年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なステークホルダーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、協働を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で約60の施設（※）を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年1月時点



■会社概要

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階 THE E.A.S.T. 日本橋一丁目（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com