【1/14（水）・15（木）福岡開催】生産性10倍を実現する“AIプロ人材”育成とは？株式会社AX、「第12回解決市場」に出展＆セミナー登壇決定

株式会社AX

株式会社AX（本社：福岡県福岡市、代表取締役：石綿 文太）は、2026年1月14日（水）・15日（木）にエルガーラホール（福岡市天神）で開催される「第12回解決市場」に出展します。

また、初日の1月14日（水）には、会場内セミナーにて代表の石綿が登壇し、「生産性10倍のAIプロ育成術」をテーマに講演を行うことをお知らせいたします。

AI時代、業務の考え方をアップデートできていますか？

多くの企業で生成AIツールの導入が進んでいます。一方で現場から聞こえてくるのは、「導入したものの活用が定着しない・成果が出ない」「見通しが持てず、次の一手が打てない」といった声です。

そんな中、AI時代に求められているのは、既存の業務フローをAI前提で再構築できるスキルを持った人材です。

株式会社AXはこれまで、AI研修やシステム開発を通じて、「AIと働く組織づくり」を支援してきました。本展示会およびセミナーでは、未経験からでも業務変革を担える「AIプロ人材」をどのように育て、組織の生産性を引き上げていくのか。そのプロセスと実例をもとに、これからの働き方の具体像を提示します。

「解決市場」とは

解決市場は、企業が日々直面している業務課題に対して、具体的な解決策を持つ企業が集まるビジネス展示会です。

出展企業には、最新のテクノロジーやサービスを提供する企業だけでなく、実務に根ざした支援や仕組みづくりを行う企業も多く参加しています。

福岡・九州エリアの企業を中心に、AIやDXに関心を持ちながらも、次に何をすべきか模索している経営者や担当者が多く訪れる展示会です。

「解決市場」詳細はこちら :https://insight.kaiketsu.market/exhibition/12th/

AI活用を現場で進めるための、考え方と進め方を整理する

当日はブース出展に加え、特設会場にてセミナー登壇を行います。

「解決市場」展示概要

AI活用DX推進展ブースでは、企業の業務課題をヒアリングし、最適なAI導入プランや研修カリキュラムのご提案を行います。また、実際のAI活用事例における削減時間や効果についてもご紹介します。

セミナー「生産性10倍のAIプロ育成術 ～AI時代に必要なのは、業務を再設計できる『AIプロ人材』だ～」について

本セミナーでは、以下の4つのポイントを中心に解説します。

１.企業がいま育てるべき“AIプロ人材”とは？

２.事例でわかる！AIプロが生み出す成果

３.業務AI化を成功させる実践ノウハウ公開

４.未経験からAIプロ人材を育成する方法

AI導入に失敗する企業と成功する企業の違い、そして「誰を」「どのように」育成すれば組織全体の生産性が底上げされるのか、その核心に迫ります。

セミナー申し込みページはこちら :https://kaiketsumarket2026.hp.peraichi.com/axこんな方におすすめ

本セミナーは、以下のような課題をお持ちの方に特におすすめです。

- 社内のAI活用が思うように進まず、成果につながっていない方- AIツールを導入したものの、現場で使われていないと感じている方- 生産性向上・業務効率化を本気で進めたい経営者・管理職の方- 「AIを使える人」ではなく「AIで成果を出せる人材」を育てたい方- 未経験人材をAIプロとして育成したいと考えている方

解決できること- 社内で担うべき「AIプロ人材」の役割が明確になる- 現場に根づかせるための育成ステップと考え方が整理できる- どの業務からAI化すべきか、判断の軸を持ち帰れる- 業務変革を任せられる人材像と育成の道筋が描ける- 未経験から成果につなげる現実的な育成プロセスがわかる

開催概要

展示会情報

第12回 解決市場

日時：2026年1月14日（水）、1月15日（木） 10:00～17:00

会場：エルガーラホール 8F 大ホール

住所：福岡県福岡市中央区天神1-4-1

アクセス：西鉄福岡（天神）駅から徒歩3分

主催：株式会社セブンマーケット

セミナー情報

日時：2026年1月14日（水） 15:00～15:50

会場：解決市場内 特設セミナー会場

登壇者：株式会社AX 代表取締役CEO 石綿 文太

詳細・お申し込みはこちら :https://kaiketsumarket2026.hp.peraichi.com/ax

株式会社AXについて

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」を掲げ、AI研修やAIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。AIを“使う”だけでなく、“AIと働く組織づくり”を実践し、生産性向上と働き方改革を後押ししています。

「AX CAMP」詳細はこちら :https://a-x.inc/download

会社概要

会社名：株式会社AX

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

公式サイト：https://a-x.inc/

公式メディア：https://media.a-x.inc/

事業内容：

・AI研修/開発事業

・広告代理業

・組織開発コンサルティング業

・有料人材紹介事業

AXメディアはこちら :https://media.a-x.inc/

本リリースに関するお問い合わせ先

広報担当：竹内

Email：pr@a-x.inc

Tel：090-7137-0960