【紀ノ国屋】人気の「まとまる保冷バッグ」に西日本店舗限定カラーが新登場！1月7日（水）より店頭販売開始！

多くのお客様にご好評をいただいている「まとまる保冷バッグ」シリーズに、西日本店舗限定カラー3色が登場！「まとまる保冷バッグ」は、保冷機能とコンパクトにまとまる携帯性を兼ね備えた、紀ノ国屋の人気アイテム。日々のお買い物はもちろん、レジャーやアウトドア、ギフトとしても幅広く活躍します。明るく爽やかな〈イエローグリーン×オレンジ〉、シックで上品な〈ネイビー×ピンク〉、スタイリッシュな〈ガンメタ×シルバー〉の3色展開で、シーンやスタイルを問わずお使いいただけます。

西日本限定カラー3色登場！

西日本エリア限定まとまる保冷バッグ イエローグリーン×オレンジ西日本エリア限定まとまる保冷バッグ ネイビー×ピンク西日本エリア限定まとまる保冷バッグ ガンメタ×シルバー機能性抜群！便利な保冷収納バッグ

上部にファスナーが付いているため、中身が飛び出す心配がなく、安全に持ち運ぶことができます。バッグの内側にはメッシュポケットが備えられており、保冷剤を入れることでさらに効果的に鮮度を保つことが可能です。

ネイビー軽さとコンパクトさが魅力

付属のゴムバンドで手軽にコンパクトにまとめられるため、バッグの中でもかさばらず、必要なときにさっと取り出せる手軽さが魅力です。

軽量ながら、見た目以上の収納力を備えており、まとめ買いや大きな食材も安心して持ち運べます。

日常のお買い物はもちろん、ちょっとした外出や旅行時のサブバッグとしても活躍。いつでも携帯しておきたくなる便利さが詰まった、頼れるアイテムです。

ガンメタ裏面のデザインには紀ノ国屋らしさをぎゅっと詰め込みました。

裏面デザインにもこだわりました。

バッグの裏面には、イギリスパンやあんぱん、フルーツや野菜、ワインなど、紀ノ国屋の人気商品をモチーフにしたイラストをあしらいました。見た目にも楽しく、使うたびにちょっと嬉しくなるデザインです。

《商品概要》

■商品名：紀ノ国屋 西日本エリア限定まとまる保冷バッグ

■カラー：イエローグリーン×オレンジ、ネイビー×ピンク、ガンメタ×シルバー

■販売価格：各\1,760（税込）

■サイズ：約タテ36cｍ/ヨコ51cｍ/マチ20cｍ

■素 材：ポリエステル

■販売店舗：紀ノ国屋 西日本エリア各店

岩田屋本店、広島三越店、岡山天満屋店、神戸さんちか店、大丸梅田店、名古屋名鉄百貨店、

ジェイアール京都伊勢丹店、調進所 紀ノ國屋京町家

※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。

※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第終了となります。

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

