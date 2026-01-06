バレンタインシーズンに贈るチョコとフルーツの上質なマリアージュ「ホワイトショコラオランジュラテ」、「＆TEA チェリーボンボンロイヤルミルクティー」を1月9日（金）より発売

タリーズコーヒージャパン株式会社

タリーズコーヒージャパン株式会社（本社:東京都新宿区、代表取締役社長:内山 修二）は、1月9日（金）より、2024年の「タリーズバリスタコンテスト」において、創作ドリンク部門の最優秀賞を受賞した、店舗フェロー（従業員）考案のドリンクに加え、季節限定のドリンク・フードを発売します。

■店舗フェローのアイデアから生まれた「ホワイトショコラオランジュラテ」

「ホワイトショコラオランジュラテ」は、2024年に開催された「タリーズバリスタコンテスト」において、創作ドリンク部門の最優秀賞である“ベストシグニチャードリンク賞”を受賞したメニューです。大切な人と過ごすバレンタインをタリーズの創業以来のこだわりが詰まったカフェラテとともに過ごしてほしいという想いを込めて、店舗フェローが考案しました。オレンジの爽やかな酸味とほろ苦い風味がエスプレッソと調和し、ホワイトチョコレートのまろやかな甘さがやさしく包み込みます。ホイップを混ぜながら飲み進めることで、まるでデザートのような贅沢な味わいをご堪能いただけます。創造性とフェローの想いが詰まった特別な一杯をぜひお楽しみください。

「タリーズバリスタコンテスト」についてはこちら： https://www.tullys.co.jp/company/recruit/barista/

■ダークチェリーとチョコが織りなす、上品なティードリンク

「＆TEA チェリーボンボンロイヤルミルクティー」は、キルシュ※1 に漬けたチェリーをチョコレートで包んだお菓子「チェリーボンボン」をイメージしたロイヤルミルクティーです。コク深くやさしい味わいのミルクティーに、濃厚なチョコレートソースと果肉感のある甘酸っぱいチェリーソースを合わせて、フルーティで華やかな味わいに仕上げました。バレンタインシーズンにぴったりな、ちょっと大人なご褒美ドリンクです。

※1・・・さくらんぼのブランデー

＜商品名・価格＞

「ホワイトショコラオランジュラテ」

（HOT/ICED） Tallのみ：695円

＜2024年バリスタコンテストの様子＞

「＆TEA チェリーボンボンロイヤルミルクティー」（HOT/ICED）Tallのみ：695円

※洋酒は使用しておりません。

■バレンタインシーズン限定のカスタマイズもおすすめ

2月4日（水）～2月17日（火）の間、対象ドリンク購入でホイップを、無料でチョコレートホイップに変更できます。

対象商品：「ホワイトショコラオランジュラテ」、「＆TEA チェリーボンボンロイヤルミルクティー」、「カフェモカ」

※数量限定、無くなり次第終了

◇同日より、コーヒー・紅茶と合わせてお楽しみいただけるメニューも登場

「ザッハトルテ」

単品：560円 セット：930円～

濃厚でなめらかなチョコに、アプリコットジャムのほどよい酸味が重なります。

コーヒーや紅茶と合わせると、チョコの深みと香りがより際立ちます。

「チョコオールドファッション」

365円

程よくビターなチョコをコーティングしたオールドファッション。

外側はさっくり、内側はしっとりとした口あたりに仕上げました。チョコのやさしい甘みと食感のコントラストをお楽しみいただけます。

1月21日（水）より発売

「ベーグルサンド アールグレイミルクティー」 400円

アールグレイの茶葉を生地に練り込み、ミルクと紅茶の2種のクリームをもちもち食感のベーグルに挟みました。紅茶とのペアリングは、アールグレイの華やかな香りがより一層引き立ち、おすすめです。

※価格は全て税込みです。

※一部取扱いをしていない店舗がございます。

※画像はイメージです。

