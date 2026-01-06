バイタリフィ、1月21日・22日開催「AI博覧会 Osaka2026」に出展

株式会社バイタリフィ

生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年1月21日(水)、22日(木)の2日間、マイドームおおさかで開催される「AI博覧会 Osaka2026」に出展いたします。

■「AI博覧会 Osaka2026」とは？

AI博覧会では、厳選された先端企業の技術をリアルに体感できます。展示とカンファレンスの相乗効果により、最新トレンドの習得から導入イメージの構築までを一気通貫で実現。専門スタッフへの直接相談や製品比較を通じ、自社の課題解決に直結する“本当に使える”AI活用術を効率的に見つけられる絶好の機会です。

展示会URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/

■ブース展示

＜生成AIチャットボット＞FirstContact

「FirstContact」は、AIとRAGを活用した高精度なチャットボットサービスです。企業ごとのナレッジを組み込んで最適な回答を生成し、FAQ対応や問い合わせ業務を効率化します。カスタマイズ性が高く、業種や用途に応じた最適な設定が可能です。2025年にはAIsmiley AI PRODUCTS AWARDにおいて、チャットボット部門のグランプリを獲得しました。

FirstContct お問い合せ先：https://first-contact.jp/

現在、サポート付きで20日間の無料トライアルを実施しています。デモサイトや管理画面の操作、LINE/Messenger連携のお試しも可能です。導入に不安を抱えている方や、 まずはチャットボットがどんな風に使えるか試してみたい方など弊社の営業担当が サポートさせていただきますので 是非お気軽にお問い合わせください。

無料トライアル お申し込み先：https://first-contact.jp/trial

＜Dify構築支援サービス＞AIエージェントDRIVE

「AIエージェントDRIVE」は、「Dify」を活用し、専門知識なしで本格的なAIアプリケーション構築を可能にする支援サービスです。より本格的なアプリ作成、パラメータ調整、OCR機能強化、セキュリティ面でのご相談など、貴社の多様なニーズにお応えします。「Dify」は、専門的なプログラミング知識がない方でも、チャットボット、社内FAQシステム、データ分析・活用ツールといったAIアプリケーションを手軽に構築できる画期的なツールです。RAGや外部連携、カスタマイズ対応で、多様なAI活用を支援します。「AIエージェントDRIVE」では、「Dify」活用における環境構築から開発サポート、導入後の保守までワンストップで支援が可能です。

AIエージェントDRIVE お問い合せ先：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/

※生成AIの活用をご検討中でしたら会期に先立ってご案内も可能でございます。

■ カンファレンス登壇

AI博覧会内で行われるカンファレンスに、弊社AIソリューション事業部の金本貞昭と金森亘輝が登壇いたします。

タイトル ：ノーコードで手軽に始めるAIエージェント開発

登壇者 ：AIソリューション事業部 部長 金本 貞昭

講演内容 ：ノーコードで手軽に始めるAIエージェント開発。最新トレンドと企業活用事例を分かりやすく紹介。

登壇時間 ：2026年1月21日(水)12:10～12:40

会場 ：B会場

紹介ページ：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka_2026_conf/1b-3/

予約ページ：https://x.gd/7Rol2

※予約には来場登録(https://x.gd/4NqSF)が必要です。

タイトル ：生成AIチャットボットで顧客対応を劇的効率化

登壇者 ：AIソリューション事業部 アカウントプランナー 金森 亘輝

講演内容 ：生成AIを活用したチャットボットで、顧客対応の効率化と満足度向上を実現する方法を紹介します。

登壇時間 ：2026年1月22日(木)10:30～11:00

会場 ：B会場

紹介ページ：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka_2026_conf/2b-1/

予約ページ：https://x.gd/9ZaKF

※予約には来場登録(https://x.gd/4NqSF)が必要です。

締め切り間近となっているカンファレンスもございますので、ご興味がございましたらお早目にご予約ください。また、弊社ブースでは予約不要のミニセミナーを定期的に開催いたします。ミニセミナーではAI導入をご検討されている方向けに、Difyの概要や弊社製品について詳しく解説させていただきますので、お気軽にお立ち寄りください。

■展示会概要

名称 ：AI博覧会 Osaka2026

会期 ：2026年1月21日(水)10:00-18:00

2026年1月22日(木)10:00-17:00

会場 ：マイドームおおさか 展示ホール3F

（アクセスはこちら(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/#outline)）

小間番号：U-6

主催 ：株式会社アイスマイリー

URL ：AI博覧会 Osaka2026公式サイト(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/)

■来場登録

ご来場には、こちら(https://x.gd/4NqSF)から無料の事前登録が必要です。

■お急ぎの場合

生成AIの活用をご検討中でしたら、先立ってご案内も可能でございます。

ご案内希望であれば下記までお問い合わせください。

https://first-contact.jp/

■会社概要

商号 ：株式会社バイタリフィ

（https://vitalify.jp/）

代表者 ：代表取締役 板羽晃司

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F

設立年月：2005年9月

事業内容：生成AIを活用したSaaSサービスの提供と受託開発

■問い合わせ先

株式会社バイタリフィ 担当：金本・金森

お問い合せ先：03-5428-6346

https://vitalify.jp/contact/