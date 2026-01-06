サカイ引越センターとJR九州「はやっ！便」が連携　新幹線を活用した即日スピード引越プラン「九州新幹線ｄｅ即日引越」プランを発売開始

株式会社サカイ引越センター

株式会社サカイ引越センター（本社：大阪府堺市 代表取締役社長：田島 哲康、以下「サカイ引越センター」）は、九州旅客鉄道株式会社（本社：福岡県福岡市 代表取締役社長：古宮 洋二、以下：「JR九州」）と連携し、JR博多駅とJR鹿児島中央駅間の九州新幹線を使用した即日引越プラン『九州新幹線ｄｅ即日引越』を2026年1月6日（火）から発売を開始します。

これまでのトラック輸送では最短翌日の輸送となっていた福岡エリアと鹿児島エリア相互間の引越が、JR九州の新幹線荷物輸送サービス「はやっ！便」を活用した新プラン「九州新幹線ｄｅ即日引越」では、即日での引越が可能となります。新幹線ならではのスピードや定時性を通じ、お客さまの様々なニーズにお応えします。

本プランは主に単身さま向けからスタートし、将来的にはご家族向けの引越等での活用も目指してまいります。

お客さまの多様なニーズへの提案とCO2排出量の削減を目指し、両社連携のうえでモーダルシフトに向けた新たな取組みを進めてまいります。

■ サービスの概要

サカイ引越センタースタッフがお客さまのご自宅から、JR博多駅（またはJR鹿児島中央駅）までトラックで輸送を行います。JR博多駅からJR鹿児島中央駅間は、新幹線荷物輸送サービス「はやっ！便」でお客さまの大切なご家財を新幹線で輸送します。JR鹿児島中央駅（またはJR博多駅）到着後は、再びサカイ引越センタースタッフがお客さまの新居までご家財を輸送します。

これまでは実現が難しかった福岡・鹿児島間での即日引越が本商品で可能となります。

《新プラン「九州新幹線ｄｅ即日引越」輸送イメージ》

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50616/table/63_1_834f5c0e253f35971f857624e9207a6c.jpg?v=202601060552 ]

【参考】

＜サカイ引越センター 地球環境保全の取り組みについて＞

サカイ引越センターは創業以来「まごころこめておつきあい」をモットーに地域社会への貢献を第一に考えて参りました。環境保全の取組みもその一環として力を注ぎ続けます。

サカイ引越センターは「新生活応援グループ」として、環境課題の継続的改善を図ると共に、「運輸サービス業」として地球環境の保全に全力で取り組みます。当社が考える企業の社会的責任、「よりよいサービスを提供し、社会に貢献する」を実践するため、これからもその精神を元に、地球規模の環境問題の解決に取り組んで参ります。

＜JR九州 新幹線荷物輸送サービス「はやっ！便」について ＞

JR九州では、九州新幹線の博多―鹿児島中央間において、事前予約不要でご利用いただける駅から駅への荷物輸送サービス「はやっ！便」を展開しています。新幹線ならではの速達性や定時性を活かし即日でお荷物をお届け。「採れたて」「できたて」「日持ちの短い」食品や、工業部品や書類、お急ぎの物品など、様々なシーンでご活用可能です。輸送エリアは九州内に限らず全国のJRグループと連携中。ビジネスに新しい可能性を、新幹線荷物輸送サービス「はやっ！便」が実現します。

URL：https://www.jrkyushu.co.jp/train/nimotsu/