【ウェスティン都ホテル京都】一足早い春の訪れ 甘酸っぱい苺の香り漂う全９種の鮮やかなスイーツが彩る「いちごのアフタヌーンティー」

株式会社近鉄・都ホテルズ

旬を迎える苺の魅力を存分に堪能する、華やかなアフタヌーンティーが登場します。グラスの中で美しい層を織りなすヴェリーヌや、サクサクのパイ生地が香るミルフィーユ、見た目もかわいいチョコレートフランなど、濃厚なものからさっぱりとした味わいまで、９種類のスイーツが彩り豊かに並びます。セイボリーには、ローストビーフを使ったミニバーガーやカプレーゼなど、苺の爽やかさを活かした4種類をご用意します。ひと口ごとに広がる苺の芳醇な香りと甘酸っぱさをお楽しみいただけます。ホテルのティーラウンジで、春の訪れを告げる苺づくしの優雅なひとときをお過ごしください。

■実施概要

いちごのアフタヌーンティー

いちごのアフタヌーンティー

甘酸っぱい苺の香りに包まれながら、濃厚なものからさっぱりとした味わいまで、全9種類の多彩なスイーツをご堪能いただけます。桃ムースの上にライチリキュールのジュレとフレッシュな苺を重ねた「いちごとライチと桃のヴェリーヌ」は、グラスの中で美しい層を描くさっぱりとした味わい。「いちごのエクレア」は苺のクッキーシューにカスタードとシャンティ、苺を贅沢に詰め込んだ一品です。チョコジェノワーズに苺シャンティと苺をサンドした「いちごのショートケーキ」や、パイ生地にムースリーヌと苺をサンドした「いちごのミルフィーユ」は、それぞれ異なる食感で苺の魅力を引き出します。「いちごのチョコレートフラン」は、チョコレートフランに苺を入れて焼き上げ、苺のチョコレートでコーティングした濃厚な味わいの一品です。 「いちごのタルティーヌ」は、バゲットにキャラメルコーティングしたアーモンドをのせて香ばしく焼き上げ、クリームチーズシャンティと苺、ピスタチオで華やかに仕上げました。温かいワッフルにバニラアイスとメープルシロップ、苺のソースを添えたデザートも別皿にてご用意します。セイボリーには、ローストビーフとイチゴバルサミコのミニバーガー、いちごとトマトのカプレーゼなど、爽やかな甘酸っぱさを活かした５種類をご用意。デザートからお食事まで、苺づくしの贅沢なマリアージュをお楽しみいただけます。

アフタヌーンティー 上段アフタヌーンティー 中段アフタヌーンティー 下段ワッフル（別皿）

【販売期間】2026年2月1日（日）～3月31日（火）

【販売店舗】2階 ティーラウンジ「メイフェア」

【販売時間】11：30～/12：00～/14：00～/14：30～/15：00～/15：30～ (2時間制)

【料金】7,000円

【メニュー】

（スイーツ）いちごとライチと桃のヴェリーヌ/いちごのエクレア/いちごのチョコレートフラン/いちごのミルフィーユ/いちごとバニラのムース/いちごのショートケーキ/いちごのタルティーヌ/いちごのクランブルケーキ/ワッフル（別皿）

（セイボリー）ミニバーガー ローストビーフ イチゴバルサミコ/海老とカリフラワーのタルトレット/いちごとトマトのカプレーゼ/いちご ビーツ オリーブのサラダ/プレーンスコーン・いちごスコーン（自家製いちごジャム・クロテッドクリーム）

※写真はすべてイメージです。

※表記料金には消費税とサービス料が含まれています。

※仕入れ状況により材料を変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

■ご予約・お問い合わせ先

ウェスティン都ホテル京都 レストラン予約係

営業時間 10：00 ～ 19：00

TEL：075-771-7158

URL https://www.tablecheck.com/shops/westin-kyoto-tealounge/reserve

ウェスティン都ホテル京都

京都・東山に位置し、1890年の創業以来、数多くのVIPをお迎えしてまいりました。広々とした館内は、建築家・村野藤吾氏によるデザインが随所に感じられ、歴史的風格とデザインの優美さが息づく空間です。

2021年に完了したリニューアルでは、5つのレストラン&バーが生まれ変わりました。オールデイダイニング「洛空」では眺望を楽しみながら季節ごとのテーマブッフェを、「ドミニク・ブシェ キョート」では、京都産野菜や地元食材を取り入れ、伝統的なフレンチの技法を軸に四季や京都の魅力を表現する洗練された美食をお楽しみいただけます。客室は広々とした空間と独立したバスルームを備え、全室に雲の上で眠るような寝心地の「ヘブンリーベッド」を設置。周辺環境との調和を大切にした洗練された客室の窓からは、中庭の緑や京都市内の眺望をご堪能いただけます。

敷地内で湧出した天然温泉を使用したSPA「華頂」は、2,100平方メートル のゆったりとした広さで心と身体を癒す空間です。村野藤吾氏設計の数寄屋風別館「佳水園」では、客室のバスルームで華頂山から湧出した天然温泉をお楽しみいただけるほか、天然岩石を利用した佳水園庭園も見どころのひとつ。また、スイートルーム宿泊者専用の「Westin Club」やウェスティンワークアウトなど、充実したウェルネス施設も完備しています。四季折々に移り変わる京都の町並みを一望できる屋上庭園など、館内には見どころが多数ございます。

周辺には南禅寺や知恩院、平安神宮などの寺社仏閣をはじめ、美術館や動物園などがあり、京都観光にも便利な立地。日常を忘れて心と体をリラックスできる、安らぎのホテルステイであらゆる旅のニーズにお応えします。

公式HP

https://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto



公式インスタグラム

https://www.instagram.com/westinmiyakokyoto/



公式Facebook

https://www.facebook.com/westinmiyako.kyoto