塙町新春特別イベント【1月16日（金）】塙町スペシャルティータイム：はなわ兄弟による塙町ソング即興披露会
福島県塙町
ー塙町産セージハーブティー（アンフュージョン）ともにー
“とうとう！？はなわ兄弟来たる！！”
はなわ兄弟による塙町ソングを即興披露
塙町地域創生事業推進協議は、新春お祝いイベントといたまして、2026年1月16日（金）、17日（土）と連日、スペシャルゲストをお招きしたイベントを実施いたします。
その第一弾！塙町産セージハーブティー（アンフュージョン）をご堪能いただきながら、はなわ兄弟による塙町ソングをお聴きいただける塙町スペシャルティータイムを開催。
事前予約不要、無料でご参加いただけるイベントとなっておりますので、ぜひ皆様気軽にお立ち寄りください！
【1月16日（金）】塙町スペシャルティータイム：はなわ兄弟による塙町ソング即興披露会HA NA WA SHOW
ー塙町産セージハーブティー（アンフュージョン）ともにー
“とうとう！？はなわ兄弟来たる！！”
はなわ兄弟による塙町ソングを即興披露
旅番組で塙町を紹介後、
塙町産セージハーブティー（アンフュージョン）試飲会場の湯遊ランドはなわにもご登壇！
塙町を愛する皆様、歴史的瞬間をとくとご覧あれ!!️
＊開催日時＊
2026年1月16日（金）
15:30～16:00
＊開催場所＊
湯遊ランドはなわ 大広間特設会場
〒963-5533 福島県東白川郡塙町湯岐立石２１
予約不要！ 料金：無料
【イベントお問い合わせ先】
主催: 塙町地域創生事業推進協議会 後援：塙町
お問合せ先：03-3222-0111