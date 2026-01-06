Aokumo株式会社、クラウドネイティブ成熟度診断ツール「アオナビ診断」をオープンソースで公開

Aokumo株式会社

クラウドネイティブ支援サービスを手がけるAokumo株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：ハイレジ ユネス、以下「当社」）は、クラウドネイティブの成熟度を可視化する診断ツール「アオナビ診断」をオープンソースとして公開しました。本オープンソース化により、企業やエンジニアがクラウドネイティブへの取り組み状況を無料で自己診断し、継続的な改善に活用できる環境を提供します。今後はコミュニティとの共創を通じて、設問や評価軸の拡充、各種クラウド環境との連携強化を進めていく予定であり、変更提案(Pull Request)も歓迎しております。

アオナビ診断とは

アオナビ診断は、クラウドネイティブの成熟度を評価し現状と課題を「見える化」するためのオンライン診断ツールです。組織のクラウド活用度合いやアーキテクチャ、運用プロセス、人材・スキルなどを質問形式で確認し、結果をレポートとして提示することで、どこから改善すべきかをわかりやすく示します。

オープンソース化の背景

クラウドネイティブやモダナイゼーションの重要性が高まる一方で、「自社の現在地がわからない」「何から手をつければいいかわからない」という声は依然として多くあります。

こうした課題に対し、特定のベンダーや特定規模の企業だけでなくより多くの組織が共通の物差しでクラウドネイティブの成熟度を把握できるようにすることがエコシステム全体の底上げにつながると考え、アオナビ診断をオープンソース化することにいたしました。

オープンソース化によるメリット

●自社の実態に合わせて設問や評価ロジックをカスタマイズ可能

●継続的な診断により、改善の進捗を定点観測できる

●設問やフレームワークの改善・追加に参加できる

●自社ソリューションやコンサルティングと組み合わせた活用が可能

代表者よりコメント

「多くの企業様と向き合う中で、クラウド移行の真の課題は技術選定そのものではなく、『自社の現在地と目指すべきゴールが曖昧であること』だと痛感してきました。近年、生成AIへの期待が高まる一方で、基盤となるクラウド環境や運用体制が整わないまま PoC や導入が進められ、十分な成果につながらないケースも少なくありません。

今回、私たちが独自に培ってきた診断ノウハウを『アオナビ診断』としてオープンソース化したのは、特定のベンダーに依存しない『共通の物差し』を業界全体に提供したかったからです。このツールが、日本を含む世界中の企業のモダナイゼーションを加速させるコンパス(指針)となることを願っています。

今後は、本診断ツールで得られた成熟度データを起点に、より実践的な改善支援や意思決定支援へと展開していく予定です。 2025年に開催された Open Source Summit Japan では、その取り組みの一例として、クラウドネイティブ運用を支援するAIエージェントのデモ展示も行いました。 コミュニティの皆様と共に、現場のリアルな課題に根ざした、より実戦的で精度の高い診断ツールへと進化させていきたいと考えています。」

アオナビ診断 オープンソース公開概要

名称：クラウドネイティブ成熟度診断ツール「アオナビ診断」

URL: https://assessment.aokumo.io/

公開形態：オープンソース

主な機能：

- クラウドネイティブ成熟度のセルフアセスメント- 評価レポート表示- 設問・評価軸のカスタマイズ

オープンソース公開先：

GitHub リポジトリ： https://github.com/aokumo-io/maturity-assessment

参考情報・紹介ページ： https://aokumo.io/jp/news/free-cloud-native-maturity-tool-aokumo-navi/

会社概要

社名： Aokumo株式会社

代表者名： 代表取締役社長 ハイレジ ユネス

事業内容： Aokumo AI、クラウドネイティブ内製化支援 （Kubernetesを活用） AI内製化、生成AIソリューションズ

URL: https://aokumo.io/jp/