¡ÚÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡ÛÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤È¿´¤Ë»Ä¤ë»×¤¤½Ð¤òºî¤í¤¦¡ª³ØÀ¸¸ÂÄê¡ªÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÅµ¤â½¼¼Â¡ªÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á ³Ø³ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡Ê½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§À¾ÅÄÃÎ¹¨¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Â´¶È¡¦¿Ê³Ø¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë³ØÀ¸¤¬¤ª¥È¥¯¤ËÍ·¤Ù¤ë¡Ö³Ø³ä£±Æü¥ì¥Â¥ãーÀÚÉä¡×¤ò£±·î£±£³Æü¡Ê²Ð¡Ë～£´·î£µÆü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
£±£¹£¶£°Ç¯Âå¤Î²û¤«¤·¤¤¤¢¤Îº¢¤ÎÇ®µ¤¤È³èµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡ÖÍ¼Æü¤ÎµÖ¾¦Å¹³¹¡×¤ä¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥é¥¤¥É¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÍ¼ÍÛ´Û¡×¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡õ¥Õー¥ÉÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö³Ø³ä£±Æü¥ì¥Â¥ãーÀÚÉä¡×¤Î¤´Äó¼¨¤Ç¡ÖÍ¼Æü¤Î±ïÆüÄÌ¤ê¡×¤Î³Æ¼ï¥²ー¥à²ó¿ô¤¬ÁýÎÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿°ìÆü¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
´ü¡¡¡¡¡¡´Ö ¡§ £²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£³Æü¡Ê²Ð¡Ë～£´·î£µÆü¡ÊÆü¡Ë
ÂÐ¡¡¡¡¡¡¾Ý ¡§ Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¡¦Ã»ÂçÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â
£±.Ãæ³ØÀ¸¡¡¡Ê£²¡¤£¹£°£°±ß¡Ë
£².¹â¹»À¸¡¡¡Ê£³¡¤£²£°£°±ß¡Ë
£³.Âç³ØÀ¸¡ÊÂç³Ø±¡À¸´Þ¤à¡Ë¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¡¦Ã»ÂçÀ¸¡¡¡Ê£³¡¤£µ£°£°±ß¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê ¡§ À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¥Á¥±¥Ã¥ÈÁë¸ý¡¢Web¥µ¥¤¥È
ÆÃ¡¡¡¡¡¡Åµ¡¡
£±.Í¼Æü¤Î±ïÆüÄÌ¤ê¤Î¥²ー¥à²ó¿ô¤¬£±²óÊ¬ÁýÎÌ
£².µÊÃã¥Ó¥¯¥È¥ê¥ä¤Î³¤Ï·¥É¥ê¥¢¤¬£³£°£°±ß°ú¤
£³.¿©Æ²¼Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó²«ºª¹æ¤Î¥¯¥í¥Ã¥¯¥Þ¥À¥à¤¬£³£°£°±ß°ú¤
¾ò¡¡¡¡¡¡·ï ¡§ ³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ª²ñ·×¤Þ¤¿¤Ï¥²ー¥à¥×¥ì¥¤»þ¤Ë³Ø³ä£±Æü¥ì¥Â¥ãーÀÚÉä¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥²ー¥à²ó¿ô¤Ï£±²ó£³£°£°±ß¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÁ°Çä¤ê·ô¤ÏÈÎÇäÃæ¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÁë¸ý¤Ç¤Ï£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Web¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤â¡¢ÅöÆü¤Ï³ØÀ¸¾Ú¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖË×Æþ·¿¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó～¹ë²ÚÎó¼Ö¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ò¾è¤»¤Æ～¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²°¡¡¡¡Á¬Å·Æ²¡¡¥¶¡¦¥ê¥¢¥ë¡×¡¢¡ÖÍ¼Æü¤ÎµÖ¾¦Å¹³¹»ö·ïÊí¡×¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õー¥É
¢££²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£³Æü¡Ê²Ð¡Ë～£´·î£µÆü¡ÊÆü¡Ë¤Î±Ä¶È»þ´Ö
£±£°¡§£°£°～£±£·¡§£°£° £±·î£±£³Æü¡Ê²Ð¡Ë～£³·î£±£¹Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢£³·î£²£³Æü¡Ê·î¡Ë～£³·î£²£·Æü¡Ê¶â¡Ë
£±£°¡§£°£°～£±£¸¡§£°£° £³·î£²£°Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë～£³·î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢£³·î£²£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£³·î£³£±Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨£´·î£±Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï½ç¼¡¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»þ´ü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¡Ö±Ä¶È»þ´Ö¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.seibuen-amusement-park.jp/information/
¢£µÙ±àÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åßµ¨Äê´üµÙ±à £²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£´Æü¡Ê¿å¡Ë～£²·î£²£µÆü¡Ê¿å¡Ë¤ÎËè½µ¿åÍËÆü
¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹µÙ±à £²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£¹Æü¡Ê·î¡Ë～£±·î£²£³Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£±Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤ÏÄÌ¾ï±Ä¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÎÁ¶â¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー TEL.(04)2929-5354
¡Î¼õÉÕ»þ´Ö ³«±à£³£°Ê¬Á°～ÊÄ±à»þ´Ö