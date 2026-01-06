公式YouTubeチャンネル開設のお知らせ

日本リスク管理センター株式会社

日本リスク管理センター株式会社「JRMC」(本社:大阪府大阪市、代表取締役:神々輝彦)は、この度

公式YouTubeチャンネルを開設したことをお知らせいたします。

■ 開設の背景と目的

当社は2024年7月に設立し、反社会的勢力データベースエンジン「JCIS WEB DB」の提供を通じて企業のコンプライアンスチェックとリスクマネジメントを支援してまいりました。近年、企業を取り巻くリスク環境は一層複雑化しており反社チェック・コンプライアンス・情報セキュリティなど様々な側面からのリスク対策が不可欠となっています。

このたび、より多くの企業の皆様に実践的で分かりやすいリスク管理の知識をお届けするため

YouTubeチャンネルを活用した情報発信を開始いたします。動画というメディアの特性を活かし視覚的に理解しやすいコンテンツを通じて企業のリスク管理体制構築を支援してまいります。

■ 配信予定のコンテンツ

本チャンネルでは、以下のような実践的なコンテンツを定期的に配信してまいります。

・反社会的勢力チェックの基礎知識と実務

・コンプライアンスチェックの効果的な運用方法

・JCIS WEB DBの活用事例と操作ガイド

・最新のリスク事例分析と対策のポイント

・企業のリスクマネジメント体制構築のヒント

・専門家によるQ&Aセッション

・セミナー・イベント情報

■ チャンネル情報

チャンネル名: 日本リスク管理センター公式チャンネル

URL: https://www.youtube.com/channel/UChBoOmPSMoELKZOSZWrq61Q

■ 今後の展開

当社は、YouTubeチャンネルを通じて企業のリスク管理担当者の皆様はもちろんコンプライアンスに関心をお持ちの全ての方々に有益な情報を提供してまいります。また、視聴者の皆様からのご質問やご要望にもお応えできるよう双方向のコミュニケーションを大切にしながらコンテンツの充実を図ってまいります。

今後とも、日本リスク管理センター株式会社をどうぞよろしくお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【日本リスク管理センター株式会社について】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日本リスク管理センター株式会社

本社所在地 : 大阪府大阪市中央区城見2丁目2番22号

マルイトOBPビル3F

代表取締役 : 神々 輝彦（ Miwa Teruhiko ）

設立 : 2024年7月

資本金 : 1,500万円

事業内容 : 反社チェックツール(JCIS WEB DB)の提供

リスクマネジメントに関するコンサルティング事業

URL : https://j-rmc.co.jp

以上