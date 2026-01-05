AKB48 高橋彩音待望の1st写真集が 2月28日（土）発売決定！

株式会社 秋田書店

結成20周年を迎えたAKB48から“ベビーフェイスなお姉さん”として慕われる高橋彩音の1st写真集が2月28日（土）に発売決定しました！

本作は、東京湾を臨む都心のスタジオと日本屈指の美しいビーチが広がる宮古島を舞台に、高橋さんが日常と非日常をめぐるファンタジックな一冊となっています。都内撮影では、大手町のビル群を望む雄大なオーシャンビューの空間で、微笑みと物憂げな表情が絶妙な対比を生み出しております。宮古島では全日晴天に恵まれた最高のロケーションで、伝統的古民家からさとうきび畑、ハイソなヴィラに眩しすぎるビーチ、なかなか踏み入ることのできない秘境ポイントまで、まさに絶景に次ぐ絶景の中で、高橋さんの貴重な水着ショットが満載!!

そして本人初となるランジェリーシーンにも挑戦し、さらにその先まで大胆披露!! ファーストにして最高傑作と呼べる珠玉の一冊となりました！

■本人コメント

ファースト写真集の発売が決定しました！

写真集を出すことが夢の一つでもあったので、本当に嬉しいです。

ファンの皆さんのおかげです！いつもありがとうございます！！

撮影は、都内と宮古島でした。

都内での撮影時にはまだ髪が長かったのですが、宮古島撮影までに少し日にちがあいたので、髪をバッサリ切って挑みました！

私自身も周りのメンバーも「彩音ちゃんはボブのイメージだよね」と話していたので、髪を切るか切らないかで1ヶ月は悩みました。。。

どっちの髪型も楽しんでもらえたらと思います。

どのシーンの衣装も新鮮でお気に入りなのですが、海でイルカの浮き輪に乗っているところは、前に家族と一緒に宮古島に来たときと同じような感覚で楽しんでしまい、自然な表情を見ていただけると思います！

あらためてこの度ファースト写真集という形で、みなさんにお届けできることが本当に嬉しいです！

普段はあまりグラビア活動をしていないので、とっても貴重な機会になりましたし、今までよりさらに 写真を撮っていただくことへの勉強意欲がわきました。

撮影期間はずっとお天気にも恵まれていたので、毎日素敵な景色が見れて幸せでした～。

眩しくて大きい太陽と絶景のなかで、私と一緒にいる気持ちでぜひページをめくってみてくれたら嬉しいです。

プロフィール

高橋彩音（たかはし・あやね）

1997年12月30日生まれ

埼玉県出身 身長153cm

アイドルグループ・AKB48メンバー

まつぶしPR大使

公式X：@__ayn1230__

公式Instagram：aayyaannee811

写真集情報

■タイトル：高橋彩音1st写真集（タイトル未定）

■発売日：2026年2月28日（土）

■発売：秋田書店

■判型：A4判／112ページ

■予価：本体3,000円＋税

■撮影：佐藤容平

オリジナルチェーン購入特典一覧

・楽天ブックス（店舗限定ポストカード1種）

・セブンネットショッピング（店舗限定ポストカード1種）

・ヨドバシカメラ（店舗限定ポストカード1種）

【商品に関するお問い合わせ先】

（株）秋田書店 販売部

Tel：03-3264-7248／Fax：03-3265-9076

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18F

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/