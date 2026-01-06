【2025年11月GRAND OPEN】都心から90分、小川のほとりに佇む大人の秘密基地「SUP BASE KAMOGAWA」で叶える″何もしない″贅沢時間

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾートが運営する「リゾートグランピングドットコム」では、千葉県鴨川市に新たに誕生した「SUP BASE KAMOGAWA」の予約受付を開始したことをお知らせいたします。



公式サイト：https://www.chibakamogawa-glamping.com/

■SUP BASE KAMOGAWA

「SUP BASE KAMOGAWA」

都心から車で約90分。千葉県鴨川市の森の中に「SUP BASE KAMOGAWA」が誕生しました。

都会の喧騒から離れ、小川のせせらぎを感じながら過ごす"何もしない"贅沢なひととき。

1日に3組限定の客室には、愛犬と一緒に宿泊可能なお部屋や、サウナ/水風呂付のお部屋も完備し、自然と調和した空間の中で思い思いの時間をお過ごしいただけます。

■【20％OFFの特別価格】オープン記念キャンペーン実施中

「SUP BASE KAMOGAWA」のオープンを記念して、期間限定で宿泊料金が20％OFFになる特別キャンペーンを実施中です。この機会に、自然と調和したリトリート滞在をお楽しみください。

【オープン記念SALE】＼今だけの特別プライス／期間限定 20％OFF

■宿泊対象期間

1月10日～3月19日まで

■料金

1人あたり：12,000円～（4名1棟利用時）

詳細はこちら :https://reserve.489ban.net/client/sup-base/0/detail/1188964

■「SUP BASE KAMOGAWA」5つの魅力

- 小川のそばで過ごす、静かな大人の秘密基地- プライベートサウナ＆水風呂で極上の"ととのい"を体験- 愛犬と過ごす癒しの一日- シェフ特製のビストロディナーを堪能- 焚火・映画・BBQも楽しめる、充実のプライベート設備- グランピング×観光地で旅の思い出作り1．小川のそばで過ごす、静かな大人の秘密基地眺望良好な客室「寂光 -Jakkō」客室からの眺め施設内を流れる小川

周囲を森に囲まれたSUP BASE KAMOGAWAでは、施設内を流れる小川のせせらぎをBGMに、穏やかな時間をお過ごしいただけます。

朝は澄んだ空気の中で目覚め、夜は焚火を囲みながら星空を眺めるなど、時間帯ごとに異なる自然の表情を楽しめるのも魅力のひとつです。

日常から切り離された、まさに「大人の秘密基地」で心落ち着くひとときをお過ごしください。

2．プライベートサウナ＆水風呂で極上の"ととのい"を体験本格バレルサウナバレルサウナ付の客室「澄懐 -Chokai-」水風呂＆外気浴

1日1組限定で、客室に本格バレルサウナを完備。国産ヒノキ造りならではの、心地よい香りとやさしい木の温もりに包まれながら、日々の疲れをゆっくりと癒していただけます。

火照った身体を水風呂でクールダウンしたあとは、小川のせせらぎをBGMに外気浴。

深く、静かに"ととのう"-。

自然と一体になるような感覚を、五感でお楽しみください。

3．愛犬とのんびり過ごす癒しの一日※画像はイメージです愛犬同伴可能の客室「翠遊 -Suīyu-」愛犬用アメニティ

1日1組限定で、愛犬と宿泊できる客室をご用意。区画面積約90坪の広々としたアウトドア空間で、周囲を気にすることなく快適にお過ごしいただけます。

愛犬と一緒に森や小川沿いを散歩したり、焚火を囲んでゆったりくつろいだりと、自然の中で心安らぐひとときをお楽しみください。

また、愛犬用アメニティも充実しているので、初めてのお泊りでも安心してご利用いただけます。

【愛犬用アメニティ】

ケージ、トイレシート、オムツ、エチケット袋、ウェットティッシュ、除菌消臭スプレー、

粘着ローラー、食器

4．シェフ特製のビストロディナーを堪能シェフ特製のビストロディナーシェフ特製のビストロディナーシェフ特製のビストロディナー

鴨川のビストロ・リストランテで働く2人のシェフが下ごしらえを手がけた、ここでしか味わえない特製ビストロディナーをご用意しています。

千葉県産ブランドポークやジビエ、アクアパッツァなど、千葉県が誇る多彩な食材を贅沢に使用した料理の数々を心ゆくまでご堪能ください。

5．焚火・映画・BBQも楽しめる、充実のプライベート設備プロジェクター焚火コーヒーメーカー＆豆挽きコーヒーセットBBQスペース

非日常の滞在をより深く味わっていただけるよう、客室にはこだわりの設備を完備しています。

お気に入りのコーヒーを片手に、室内ではプロジェクターで映画鑑賞を。屋外では、揺らめく炎を眺めながら焚火体験を満喫。

誰にも邪魔されないプライベート空間で、時間を忘れて過ごす“大人の秘密基地”ならではの、上質なくつろぎのひとときをお楽しみいただけます。

また、豊かな自然に囲まれた専用の食事スペースでは、お好きな食材を持ち寄ってのBBQも可能です。開放感あふれる空間で、自分たちだけの特別なディナータイムをご堪能ください。

6．グランピング×観光地で旅の思い出作りワンちゃんも入場できる「マザー牧場」

SUP BASE KAMOGAWA周辺には、鴨川市の豊かな自然を満喫できる観光スポットをはじめ、愛犬とも一緒にお出かけできるスポットが充実しています。優雅なグランピング滞在と観光を組み合わせた思い出に残る旅行をお楽しみください。

■施設概要

「SUP BASE KAMOGAWA」

施設名：SUP BASE KAMOGAWA

棟数：3棟

住所：〒296-0233 千葉県鴨川市金束1139-1

アクセス：

【東京方面より車】

東京都内を出発 → 首都高速または都道／一般道で高速道路（例：東京湾アクアライン経由、または千葉方面の高速道路） → 千葉県方面 → 一般道に入り、鴨川市方向へ移動

【東京方面より電車】

東京駅から JR外房線/特急わかしおで安房鴨川駅下車→安房鴨川駅から金束方面へバスなどで移動

公式サイトを見る :https://www.chibakamogawa-glamping.com/

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp



