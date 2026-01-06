1/30（金）：地域活性化の実践者から学ぶ！熱海のまちづくりをテーマにしたトークセッションを開催

『意外と熱海 for Biz』Service Desk

静岡県熱海市（市長：齊藤 栄、以下「熱海市」）と株式会社JTB（代表取締役 社長執行役員：山北 栄二郎、以下「JTB」）が展開している法人向け事業『意外と熱海 for Biz』は、2026年1月30日（金）、熱海の地域活性化に携われている実践者をお招きし、まちづくりをテーマにしたトークセッションを、東京都・大手町の「大丸有サステイナブルビジョン」の拠点「3×3Lab Future」で開催することをお知らせいたします。

イベント参加申込ページ :https://atamibiz260130.peatix.com/

こんな方におすすめ- 熱海のこれまで・現在（いま）・これからを知り、その発展の可能性に期待を寄せている方。- 地域資源を活かした持続可能なまちづくりの手法に関心がある方。- 伝統や既存のアセットを革新し、新しい価値を創造する事業モデルを学びたい方。- 地域内外の多様な人々を巻き込む関係人口の拡大策を模索している方。- 都市圏から地方へ移り住み、地域に根差した仕事を創出したいと考えている方。- 独自の地域ブランドの構築や体験型コンテンツ開発に興味がある方。- 地域社会の課題解決とビジネスの両立に関心を持つ方。本トークセッションの内容

年間約 600 万人の観光客が訪れる熱海市。その熱海で新たな人の流れを生み出すべく、行政・民間双方で、企業研修や会議等の「ビジネス利用」や、通常の観光では出会えない体験や人に出会う”ディープ熱海”を伝える事業を推進しています。

今回は地元出身で熱海のまちづくりに尽力された、また U ターンや移住をして地域活性化に携われている実践者をお招きし、熱海のまちづくりの過去から現在、今後の展望について考えていきます 。

【開催概要】

- タイトル：熱海の実践者から学ぶ ～熱海のまちづくりと地域活性化のヒント～- 開催日時：2026年1月30日（金）18:00-20:30- 会場：3×3Lab Future（東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー・ENEOSビル1階）- 主催： 株式会社JTB、熱海市- 申込URL：https://atamibiz260130.peatix.com/

【アジェンダ】

18:00～18:10 ご挨拶・趣旨説明

18:10～18:25 「machimori のまちづくりについて」 machimori 二見氏

18:25～18:40 「たからのはたけ、Farmcation について」たからのはたけ 説田氏

18:40～18:55 「AJIRO MUSUBI の取組みと地域活性化について」あじろ家守舎 山崎 氏

18:55～19:30 クロストーク

（machimori 二見氏／たからのはたけ 説田氏／あじろ家守舎 山崎氏／エコッツェリア協会 神田氏（モデレーター））

（19:30～19:40 休憩）

19:40～20:30 交流会

【トークセッション登壇者】

・株式会社 machimori 代表取締役 二見 一輝瑠 氏

1978 年熱海生まれ熱海育ち。江戸時代から 150 年続く老舗干物屋「釜鶴」の 5 代目。2010 年から NPO 法人 atamista の理事に着任、その後 2011 年に株式会社 machimori を共同で設立。家業を引き継ぐとともに、これまでまちづくりにも積極的に取り組んできた。熱海商工会議所青年部理事 直前会長、熱海観光局マーケティング委員会委員等も務める。

「machimori」公式サイト：https://machimori.jp/

・たからのはたけ -Farmcation- 説田 有佳 氏

1970 年京都生まれ東京育ち。2021 年 12 月に東京から熱海市泉へ移住。それ以前は東京で人事組織コンサルティング及び有料職業紹介を行う会社を経営。その間にマレーシアにて 7 年半同事業の傍ら現地の農業者と共にわさび栽培や地元産はちみつの販売促進にも取り組む。帰国後、日本が抱える様々な地域課題解決のために働いてみようと考え、夫婦で「たからのはたけ」を設立。農業を営みその生産物を利用した加工品製造事業、農地を活用した観光農園事業として造語「ファームケーション」を提唱し、日々地域に根差した活動に取り組んでいる。

「たからのはたけ」公式サイト： https://xn--u8jm4bb8eg4p.my.canva.site/

・一般社団法人あじろ家守舎 代表理事 山崎 明洋 氏

熱海生まれ熱海育ち。網代の幼稚園、小学校、中学校を卒業。大学卒業後は就職で東京へ。2021 年、地元である網代に U ターン。現在は個人事業主をしながら「あじろ家守舎」にて、廃校をリノベーションした交流拠点『AJIRO MUSUBI』の運営と空き家を通じた地域活性化に尽力している。2025 年 8 月、網代地区の歴史と文化を継承しながら、空き家を活用した地域の魅力を高める AJIRO LIFE 株式会社を設立。受け継がれてきた文脈を大切にした地域活性化を推進。

「AJIRO MUSUBI」公式サイト：https://www.ajiromusubi.jp/

・エコッツェリア協会 3×3LabFuture館長 神田 主税 氏（モデレーター）

1977年 静岡県浜松市生まれ、三島市在住、新幹線で東京に通勤し、ニューノーマルな働き方を探求中。NTTデータにてシステム開発を担当した後、デジタルテクノロジーを活用した社会課題解決を目指しアイデアソンやハッカソンなどの共創型イベントや各種ワークショップを仕掛ける。現在は社会課題解決を目指す三菱地所のまちづくり協議会であるエコッツェリア協会に所属し、大手町の活動拠点3×3 Lab Futureにて、丸の内ワーカーとともに地域課題を中心にさまざまなテーマに取り組んでいる。静岡県の地域活性化を目指し、静岡サウナ協議会も立ち上げ静岡県内のまちづくりや観光振興、創業支援などにも関わる。

「エコッツェリア協会」公式サイト：https://www.ecozzeria.jp/

『意外と熱海 for Biz』について

『意外と熱海 for Biz』は、2023年10月に、熱海市がJTBと熱海市の交流人口及び関係人口の拡大を推進するべく包括連携協定を締結し、その取り組みの一環として、個人旅行向けブランドとして確立した『意外と熱海』をビジネス利用向けにリブランディングした新事業です。

『意外と熱海 for Biz』では、ワンストップ窓口として、研修プログラムや会議・研修会場、ワーキングスペース、宿泊施設、体験コンテンツのご紹介・ご予約など、熱海でのビジネスをサポートしています。

１.「『意外と熱海 for Biz』Service Desk」の開設

法人ご担当者様のお悩みを、熱海をフィールドとしてワンストップで解決する窓口「『意外と熱海 for Biz』Service Desk」を開設しました。

２.法人利用情報サイトの運営（https://www.atami-biz.jp(https://www.atami-biz.jp)）

研修プランをはじめ、ワーケーションや会議など、様々なビジネスニーズに対応したコンテンツをご用意しています。熱海市内でのビジネス利用で必要となる情報をみなさまにお届けいたします。

本件に関するお問い合わせ

取材、講演依頼なども歓迎しております。下記よりお問い合わせください。

■お問い合わせ先：atami_desk@jtb.com

■電話番号：054-205-8081 （受付時間 平日9：15～17：45）

■熱海市 観光経済課 観光推進室

※本プレスリリース内の画像、ロゴにつきましては、本リリースに関する転載においてのみお使いいただけます。