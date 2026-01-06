「派遣会社選び」意識調査　派遣会社を複数社登録している割合は74％。登録の決め手は「対応の感じの良さ」「気に入った仕事情報がある」。

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する日本最大級の派遣情報サイト『エン派遣』（https://haken.en-japan.com/）上で「派遣会社選び」についてアンケート調査を行ない、1,322名から回答を得ました。以下、概要をご報告します。

結果 概要

- 81％が、派遣の仕事を考える上で派遣会社を「重視している」と回答。派遣会社を選ぶ際に気になるポイント、上位は「求人数」「フォローの手厚さ」。- 派遣会社を複数社登録している割合は74％。登録の決め手、トップは「応募後の連絡対応の感じが良い」「気に入った仕事情報を持っている」。- 75％が応募する前に派遣会社の情報を「調べる」と回答。調べるタイミング、最多は「応募したいと思うお仕事があった時」。

調査結果 詳細

1：81％が、派遣の仕事を考える上で派遣会社を「重視している」と回答。派遣会社を選ぶ際に気になるポイント、上位は「求人数」「フォローの手厚さ」。（図1～2）

派遣のお仕事を考える上で、派遣会社はどの程度重視しているかを伺うと、「非常に重視している」が25％、「どちらかというと重視している」が56％で、計81％が重視していることが分かりました。重視している／していない理由をそれぞれ紹介します。

続いて、派遣会社を選ぶ際に気になるポイントを伺うと、上位は「求人数」（49％）、「フォローの手厚さ」（45％）、「派遣スタッフの満足度」（39％）でした。具体的な理由も紹介します。

【図1】派遣のお仕事を考える上で、派遣会社はどの程度重視していますか？

Q. 派遣のお仕事を考える上で、派遣会社を重視する理由／重視しない理由を教えてください。

▼「非常に重視している」「どちらかというと重視している」と回答した方

・派遣会社のフォローが良く、とても働きやすかったという知人の話を聞いて、派遣会社選びの重要性を感じた。（20代女性）

・これまでは希望条件に合う求人の有無を第一に考えていたが、就業後のフォローがなく困ったことがあり、派遣会社選びも重要だと痛感した。（30代女性）

・就業後もこまめに面談を実施してくださる派遣会社のもとで長期就業できた経験があるから。（40代女性）

▼「どちらかというと重視していない」「全く重視していない」と回答した方

・求人の内容が第一なので、極端に対応が悪くない限りは派遣元の会社は考慮しない。（20代男性）

・派遣会社がどこかよりも自分の希望に合った仕事や時給で働けるかどうかが大事。（30代女性）

・仕事内容や条件ありきで探しているので、どこの派遣会社から紹介を受けるかは気にしていない。希望した仕事ができれば、派遣会社のフォローはあまり気にならない。（40代女性）

【図2】派遣会社を選ぶ際に気になるポイントを教えてください。（3つまで選択可）

Q. 派遣会社を選ぶ際に気になるポイントについて、具体的な理由を教えてください。

▼「求人数」と回答した方

・求人数が多いほうが自分に合う仕事に出会える可能性が高いから。（30代女性）

・求人数が多ければ比較した上で決められる。また、同じ求人でも派遣会社によって時給が違うケースもある。（30代女性）

・求人数が多いということは、企業から信頼されている派遣会社だと思うから。（40代女性）

▼「フォローの手厚さ」と回答した方

・仕事でミスをした後のフォローや就業開始前に指導を受けられるかなどが大事。（20代女性）

・フォローの手厚さによって、長期就業できるかどうかが変わるから。（30代女性）

・これまで、フォローの手厚い派遣会社から紹介される案件にミスマッチが無かったから。（40代女性）

▼「派遣スタッフの満足度」と回答した方

・派遣会社の安全性を知るため、他の人の意見を参考にしたい。（20代女性）

・信頼できる会社かどうかの安心材料が欲しいから。（30代女性）

・派遣スタッフの満足度が高い会社は、サポート体制が整っていて働きやすいと感じるため安心できる。（40代女性）

2：派遣会社を複数社登録している割合は74％。登録の決め手、トップは「応募後の連絡対応の感じが良い」「気に入った仕事情報を持っている」。（図3～4）

現在登録している派遣会社の数を伺いました。74％と多くの方が複数社登録していることがわかりました（2社：19％、3社：19％、4社：10％、5～9社：20％、10社以上：6％）。

続けて、登録する派遣会社の決め手を伺うと、トップは「応募後の連絡対応の感じが良い」「気に入った仕事情報を持っている」（同率53％）でした。決め手の理由と、これまでに登録してよかったと感じた派遣会社についてのエピソードも紹介します。

【図3】現在、登録している派遣会社の社数は何社ですか？

Q. 派遣会社の決め手について、選択した回答の理由を教えてください。

▼「応募後の連絡対応の感じが良い」と回答した方

・きちんと対応してくれるか、何かあった時に相談できそうかを見ている。（30代女性）

・応募後の対応がしっかりしているところは、就業後のフォローもしっかりしてくれる印象があるから。（40代女性）

・応募後の連絡対応が丁寧で感じが良い会社は信頼でき、安心して相談や質問ができそうだと思えるから。（40代女性）

▼「気に入った仕事情報を持っている」と回答した方

・派遣という働き方のメリットはピンポイントに希望の仕事に就ける点だと思うので、自分の希望する仕事があるかが大事。（30代女性）

・先に働きたい仕事を見つけてから派遣会社を登録する。（40代女性）

・自分の希望する内容の仕事があれば、他の条件はあまり気にしない。（40代女性）

▼「応募後の連絡が早い」と回答した方

・応募後の連絡が遅いとこちらの働く意欲が削がれるから。（30代女性）

・就業前の連絡が早い会社は、就業後も対応がしっかりしているイメージがあるから。（30代女性）

・早く仕事に就きたいという思いで応募しているので、連絡の早さが1番大事だと思う。（40代女性）

Q. これまでに登録してよかったと思った派遣会社があれば、エピソードを踏まえて教えてください。

・体調を崩して仕事を長期間お休みした際に、傷病手当の存在を知らなかったが派遣会社側から傷病手当の存在を教えてくれた。手続き方法のサポートもしてくれてとても助かった。（20代女性）

・正社員を退職して初めて派遣会社に登録し、働いてみたかった業界での就業が決まった。（30代女性）

・面談の際に希望条件だけでなく働き方の悩みまで親身に聞いてくれた。就業後も定期的に連絡をくれて、困ったことがあればすぐに相談できたので安心して働けた。（30代女性）

・子育て中に働き方で悩んでいた際、希望に沿った仕事を紹介してくれた派遣会社があった。対応が丁寧で面談もオンラインでスムーズに進み、安心して働き始めることができた。（40代女性）

・1日だけの単発のお仕事をした際、担当者の方が私の強みを見つけてくれた。その強みを活かせる別の仕事を紹介いただき、その職場で4年8ヵ月勤務する事ができた。（40代女性）

3：75％が応募する前に派遣会社の情報を「調べる」と回答。調べるタイミング、最多は「応募したいと思うお仕事があった時」。（図5～6）

「応募する前に派遣会社の情報を調べますか？」と伺うと、75％が「調べる」と回答しました。応募前に派遣会社の情報を調べる方に、どのタイミングで調べるかを伺うと、トップは「応募したいと思うお仕事があった時」（61％）でした。

【図5】応募する前に派遣会社の情報を調べますか？

【図6】応募する前に派遣会社の情報を「調べる」と回答した方に伺います。調べるタイミングを教えてください。（複数回答可）

【調査概要】

■調査方法：インターネットによるアンケート

■調査対象：『エン派遣（https://haken.en-japan.com/）』を利用するユーザー

■有効回答数：2,329名

■調査期間：2025年10月1日～11月3日

日本最大級。派遣の仕事に特化した求人情報サイト『エン派遣』https://haken.en-japan.com/(https://haken.en-japan.com/)

派遣で仕事を探す求職者と全国の人材派遣会社を結ぶ、日本最大級の派遣情報集合サイト。派遣で働きたい人のさまざまなニーズと、派遣会社の持つ仕事情報のマッチングを重視したサイト設計が特長です。どんな仕事情報も埋もれさせることなく、それを希望する派遣ユーザーにお届けします。

