『ルコックスポルティフ』ブランドアンバサダーに俳優の芳根京子さんを起用　親しみやすいキャラクターで幅広い女性にフレンチスポーツブランドを訴求

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社は、『ルコックスポルティフ』ブランドにおいて、映画やドラマなどで幅広く活躍する俳優の芳根京子さんをブランドアンバサダーに起用いたします。

1882年にフランスで生まれた『ルコックスポルティフ』は、ファッション性と快適性を両立させたスポーツウェアやシューズを展開するブランドです。

このたび、親しみやすく明るいイメージで、幅広い年代の女性から支持される芳根さんを起用し、身体を動かす楽しさや、機能的で遊び心のあるデザインのアイテムを訴求することで、アクティブにライフスタイルを送る女性に心地よい毎日を提案していきます。

1月6日（火）からの、店頭やSNS等におけるプロモーションを通じ、スポーツをはじめとするあらゆるシーンで、自分らしく遊び心ある日常に寄り添うフレンチスポーツブランドとしてのイメージ浸透を訴求してまいります。

特設サイト：https://store.descente.co.jp/lecoqsportif/feature/athletic_yoshinekyoko/

【 芳根京子さん コメント】

こんにちは、芳根京子です。

このたび、ルコックスポルティフの

ブランドアンバサダーを

務めることになりました。

快適さとさりげない遊び心のある

デザインが好きで、気分を上げるために

トレーニングウェアとしてよく着ています。

アンバサダーとして、

その魅力をお伝えしていければと思います。

よろしくお願いします。

【芳根京子さん プロフィール】

2013年にフジテレビ系ドラマ「ラスト・シンデレラ」で女優デビュー。

2015年、キャストオーディションで1,000人以上の参加者の中から選ばれ、TBS系ドラマ「表参道高校合唱部！」でドラマ初主演を務めたほか、2016年度後期NHK連続テレビ小説「べっぴんさん」でヒロイン坂東すみれ役を演じた。

また、2019年3月、映画「累-かさね-」、「散り椿」で第42回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。

近年の主な出演作に、映画「Arc アーク」（21）、「カラオケ行こ！」（24）、ドラマ「それってパクリじゃないですか？」（23）、「RE:リベンジ-欲望の果てに-」（24）、「雪の花-ともに在りて-」（25）、ドラマ「まどか26歳、研修医やってます！」（25）など。CXドラマ「波うららかに、めおと日和」（25）で主演を務め大きな話題となり、舞台「先生の背中～ある映画監督の幻影的回想録～」（PARCO劇場）へも出演するなど多岐に渡り活躍中。2025年11月公開の映画「君の顔では泣けない」も主演を務めている。