【星空サウナオープン！】佐賀・古湯温泉の大人の癒し宿でぬる湯とフィンランドサウナを堪能｜2026年1月～
フィンランドサウナ
“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の温泉旅館「古湯温泉 佐賀風雅」（所在地：〒840-0521 佐賀県佐賀市富士町大字小副川2208-1）は、皆様により充実した滞在をお届けするため、2026年1月当館屋上テラスにフィンランドサウナをオープンいたします。
古湯温泉 佐賀風雅： https://saga-fuga.com/(https://saga-fuga.com/)
「古湯温泉 佐賀風雅」は、“川のほとりで、移ろい語らう宿”をコンセプトに、古湯温泉の「ぬる湯」や佐賀の地酒やお茶を愉しむBar、佐賀の恵みを味わう創作会席、清流嘉瀬川を望む客室などをお愉しみいただける温泉旅館です。
この度、当館屋上にオープンするサウナはバレルタイプのフィンランドサウナ全2棟（定員4名／1棟）で、貸切にてご利用いただけます。テラスには水風呂やチェアも完備しており、星空を眺めながらの“ととのい”を体験いただけます。
ゆっくりと流れる時間に身を任せ、疲れを癒す旅のひとときをお愉しみください。
フィンランドサウナ
露天風呂
フィンランドサウナ 詳細
全2棟
定員数：最大4名/1棟
営業時間：15：30～23：00
ご利用方法： モバイルオーダーにてご予約の上、フロントにて鍵を受け取り
料金：90分5,000円（ドリンク付き）
利用時間：１.15:30-17:00 ２.17:30-19:00 ３.19:30-21:00 ４.21:30-23:00
レンタル：サウナ着700円（1着）
フィンランドサウナ
おすすめプラン
プラン：【開業記念】＜特別価格＞「佐賀牛」を愉しむ、上質なご夕食を。古湯温泉で癒しの大人旅＜最上級会席●＞
価格：22,500円～（2名様一室ご利用時の1名様料金）
予約・詳細：https://x.gd/TJfCT
古湯温泉 佐賀風雅
嘉瀬川や季節の風景を眺める＜客室＞
古湯温泉の特徴「ぬる湯」を愉しむ＜露天風呂＞
九州・佐賀の恵みを愉しむ＜お食事＞
朝と夜で違う姿を見せる＜バーラウンジ＞
自然の中でととのう＜貸切フィンランドサウナ＞夜には星空も
古湯温泉・佐賀風雅 概要
所在地：〒840-0521 佐賀県佐賀市富士町大字小副川2208-1
アクセス： JR「佐賀駅」より車で約35分、佐賀空港より車で約55分
客室数： 全21室
館内施設：大浴場、ラウンジ、レストラン会場、フィンランドサウナ
HP：https://saga-fuga.com
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/saga.fuga/
※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。
Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）
“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/
公式X：https://x.com/Relo_hotels
公式サイト: https://relohotels.com/
株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！
□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9
TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971
□公式サイト：https://relovacations.com/
□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円
□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/
ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業
□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克
運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/
本件に関する報道関係のお問い合わせ先
株式会社リロバケーションズ
企画制作ユニット
メディアソリューショングループ 宮木
e-mail：rv.pr@relo.jp
公式サイト：https://relovacations.com/