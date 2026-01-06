【JR西日本ホテルズ】JRホテルメンバーズ会員様限定！冬のスペシャルオファー開催　～朝食無料や客室アップグレードなどの特典付き～

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発(京都府京都市下京区、代表取締役社長 坪根英慈)は、JR西日本ホテルズ12ホテルにて、JRホテルメンバーズ会員様限定の宿泊スペシャルオファーを開催いたします。

2026年1月6日(火)から1月19日(月)までのご予約を対象に、1月6日(火)から2月28日(土)の期間中にご利用いただける、以下のお得な特典が付いた宿泊プランを販売いたします。

【特典内容】 ※ホテルにより特典は異なります。

・朝食無料

・客室の無料アップグレード

・特別価格でのご提供

・JRホテルメンバーズポイントプレゼント

「食のディスティネーションホテル」を掲げる当ホテルグループこだわりの朝食や、ワンランク上の客室で過ごす特別なひとときなど、各ホテルの魅力を存分にご堪能いただけるプランをご用意いたしました。

JR主要駅近接のグループ各ホテルは、各観光地へのアクセスも便利。また、本スペシャルオファーはJRホテルメンバーズにご入会いただいたその日からご利用いただけます。この冬のご旅行の拠点として、ぜひこのお得な機会をご利用ください。

JRホテルメンバーズ会員様限定 宿泊スペシャルオファー 概要

■期間

予約期間：2026年1月6日(火)～1月19日(月)

利用期間：2026年1月6日(火)～2月28日(土)

■特設ページ

特設ページはこちら :https://page.talkappi.com/?f=hotels-westjr-hp&id=2200000038

■内容

グループ12ホテルにて、JRホテルメンバーズ会員様を対象に、特典付き宿泊プランを販売します。

※ホテルにより特典は異なります。詳細は特設ページをご覧ください。

■対象ホテル

JR西日本ホテルズ 12ホテル

(ホテルグランヴィア京都、ホテルグランヴィア大阪、ホテルグランヴィア和歌山、

ホテルグランヴィア岡山、ホテルグランヴィア広島、ホテルグランヴィア広島サウスゲート、

ホテルヴィスキオ京都、ホテルヴィスキオ大阪、ホテルヴィスキオ尼崎、ホテルヴィスキオ富山、

THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection、梅小路ポテル京都)

おすすめ宿泊プラン 一例

■客室の無料アップグレード

◇ホテルグランヴィア京都

＜プラン名＞

客室無料アップグレード＆タワービュールーム確約！～最上階グランヴィアラウンジ利用可～

＜会員価格＞37,800円～(1泊2名1室あたり)

客室「グランヴィアデラックスツインタワービュー」グランヴィアラウンジ

ニデック京都タワーを目前に望む迫力のパノラマを客室から。さらに、グランヴィアフロア宿泊者専用ラウンジ「グランヴィアラウンジ」で専任スタッフのサービスやドリンクをお楽しみいただけます。

■朝食無料

◇ホテルグランヴィア大阪

＜プラン名＞朝食無料プラン！

<会員価格>17,000円～(1泊2名1室あたり)

大阪名物「たこ焼き風」スタイルなど平飼い卵を使用したオムレツ3種特製のポン酢ソースで味わう黒毛和牛のローストビーフ

天下の台所「大阪の食文化」や「大阪の味」を感じる朝食ブッフェが無料の特典付きプラン。目の前でシェフが仕上げるオムレツやローストビーフをはじめ、鮑と茸のソテーなど、洋食・和食の豊富なメニューをお好きなだけお楽しみいただけます。

■優待価格でのご提供

◇ホテルグランヴィア広島サウスゲート

＜プラン名＞

朝食特別価格プラン

＜会員価格＞20,000円～(1泊2名1室あたり)

客室「スタンダードダブル」瀬戸内の海の幸を味わう「シーフードマルシェ」

2026年3月24日(火)に開業1周年を迎えるホテルグランヴィア広島サウスゲート。人気の朝食には、瀬戸内の海の幸を広島レモンやオリーブオイルなどお好きな味で楽しめる「シーフードマルシェ」や、名物の「あなごごはん」など、海と島の恵みを味わえるメニューをご用意しております。

公式サイトからの宿泊予約＆WESTER会員にご登録いただくと、さらにおトク！同時開催中の【良い宿で 良い旅を キャンペーン】

2026年1月1日(木・祝)～2月28日(土)のご宿泊を対象に、JRホテルメンバーズ会員優待でのご予約にもWESTERポイントを付与(※1)いたしますので、ダブルでポイントがたまっておトクです。さらにWESTERポイントは通常の5倍(※2)を付与いたします。

スペシャルオファーも本キャンペーンの対象です。

既にWESTER会員の方はもちろん、今からの新規入会も対象となりますので、まだお済みでない方はぜひこの機会にご入会いただき、スペシャルオファーをさらにおトクにお楽しみください。

キャンペーン特設ページ：https://www.hotels.westjr.co.jp/campaign/wester/point_cp2026-01/

(※1) 通常はポイントの両付与はいたしかねます。また、WESTER会員専用宿泊プランご予約の方へのJRホテルメンバーズポイントの付与はできかねます。

(※2) 通常はご利用料金110円(消費税・サービス料込)につき1ポイントを付与しています。

JR西日本ホテルズ

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」、そして、2025年3月、瀬戸内の玄関口に新たな旅の基点として、上質なひとときを提供する「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは、対象施設にてご利用いただけます。詳しくは、下記のURLよりご覧ください。

2つの会員プログラム :https://www.hotels.westjr.co.jp/member/

このリリースに関するお問い合わせ先

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 営業戦略部

TEL：080-4076-6328 FAX：06-7655-1700