音楽・アニメ・キャラクター業界特化の転職求人サイト「エンターズ 天職navi」サービス開始

株式会社ワンゴジュウゴ

エンタメ業界特化の転職エージェント「エンターズ」を運営する株式会社ワンゴジュウゴ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋山政紀）は、音楽・アニメ・キャラクター業界に特化した転職求人サイト 「エンターズ 天職navi」 のサービスを開始しました。

「エンターズ 天職navi」は、業界で新たなチカラを求める企業様と、業界で働きたいと考える求職者の方々をつなぐ求人情報サイトです。業界に精通した運営体制のもと、厳選した求人情報を提供することで、精度の高いマッチングを実現します。

本サービスを通じて、音楽・アニメ・キャラクター業界における新たな出会いを数多く創出し、企業様の採用活動の成功と、求職者の皆様のキャリア形成を力強く支援してまいります。

■サービス概要

サービス名：エンターズ 天職navi

URL：https://enters-navi.com/

音楽・アニメ・キャラクター業界の求人をお探しなら「エンターズ 天職navi」

■本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ワンゴジュウゴ

担当者：木村・共田・増山・美船

https://enters-navi.com/contact-business/