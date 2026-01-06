FDA　旅初めはFDAで！『2026年の初売りセール』を開催します

株式会社フジドリームエアラインズ

株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:本田 俊介)は

2026年1月6日(火)～1月13日(火)の期間で『2026年の初売りセール』を開催します。

『初売りセール』では、FDA会員限定割引運賃『メンバーズプライス』の販売のほか、飛行機＋ホテルの旅行商品のタイムセールの実施、旅行先が直前にわかるミステリーツアーの販売、航空券等が当たる『LINE新年おみくじキャンペーン』を実施します。また引続き12～25歳のFDA会員対象の

『ユース割』運賃の販売など初売りならではのお得な企画を展開いたします。

ぜひこの機会にFDAで2026年の空の旅をお楽しみください。

■実施概要

実施期間：2026年1月6日(火)～1月13日(火)

実施内容：

１.メンバーズプライス運賃：FDA会員限定の割引運賃販売

・対象期間：2026年1月26日(月)～2026年3月28日(土)搭乗分

・販売期間：2026年1月6日(火)9:00～2026年1月12日(月)23:59まで

・設定路線：全路線 ※予約状況により販売設定のない便があります

２.旅行商品タイムセール：旅行商品を期間限定で特別価格にて販売

・対象期間：2026年1月26日(月)～3月28日(土)帰着分まで

・販売期間： 2026年1月6日(火)～1月13日(火)

３.ミステリーツアー：従来よりもさらにお得な価格で販売

・対象期間：2026年1月19日(月)～3月19日(木)帰着分

・販売期間： 2026年1月6日(火)～1月13日(火)

４.LINE新年おみくじキャンペーン：LINE登録者に抽選で無償航空券や福袋を進呈

備 考：［URL］https://www.fujidream.co.jp/campaign/newyearsale2026/