KEITAMARUYAMA 季節限定コレクションの新作クッキー缶

株式会社K.M design studio

KEITAMARUYAMA（ケイタマルヤマ） “OMOTASE” PROJECT より、バレンタインシーズンからホワイトデーにかけて登場する、季節限定アイテムとして、2026年の干支である“馬”モチーフをパッケージと中身の両方に取り入れた、「詰合せクッキー缶HALF (CHESS)」と、八角形の程よいサイズ感の「詰合せクッキー缶（Birds in Bloom）」が新登場します。

あわせて、毎年人気を集めるレギュラーサイズ「詰合せチョコクッキー缶（ETERNITY BLUE）」2 種も、季節限定で再販売いたします。

KEITAMARUYAMAならではの世界観をまとったクッキー缶は、バレンタインシーズンのギフトとしてはもちろん、大切な人への贈り物や自分へのご褒美にもふさわしいラインナップ。チョコレートクッキーを中心に、この季節ならではの甘い味わいを楽しめる特別なコレクションです。

■商品ラインナップ

【新作】詰合せチョコクッキー缶 HALF (CHESS)

価格：3,240円（税込）

内容量：4種12個入り

（サブレ・ナチュール/2個、サブレ・ショコラ/1個、チョコディップショコラ/6個、ホワイトチョコディップナチュール/3個）

2026年の干支である“馬”をモチーフに、パッケージにはアーカイヴのチェス柄を、中身には愛らしい馬型クッキーを詰め合わせたハーフサイズの新作です。手に取りやすいサイズ感で、気軽なギフトや自分へのご褒美にもおすすめです。

【新作】詰合せクッキー缶（Birds in Bloom）

価格：3,780円（税込）

内容量：5種40個入り

（サブレ・ナチュール/10個、サブレ・オ・ゼピス・ショコラ/2個、サブレ・オ・ゼピス/8個、サブレ・ショコラ/10個、サブレ・ぺピット・ショコラ/10個）

華やかな赤を基調とした花鳥柄のアーカイヴデザインを使用した八角形の缶に、三角型のクッキー5種を美しく詰め合わせました。小さすぎず大きすぎない程よいサイズ感で、開けた瞬間の華やぎと特別感を楽しめる一缶に仕上げています。

【再販売】詰合せチョコクッキー缶（ETERNITY BLUE）

カラー：ブルー/ブラウン

価格：4,860円（税込）

内容量：9種39個入り

（サブレ・オ・ゼピス・ショコラ/2個、サブレ・オ・ゼピス/6個、サブレ・ショコラ・プラリネ/6個、ブール・ド・ネージュ・カカオ/5個、サブレ・ヴィエノワ・ショコラ・ブラン/3個、サブレ・フロマージュ/4個、ブール・ド・ネージュ/3個、サブレ・ぺピット・ショコラ/5個、サブレ・ショコラ・フランボワーズ、5個）

ブラック、ミルク、ホワイトチョコレートや、グリュエドカカオなどのチョコレートクッキーの他、塩味のチーズクッキー、ほんのり酸味も感じられるフランボワーズのクッキーなど、いろいろな味わいが楽しめるバラエティ豊かな内容となっています。

■発売日・取扱店舗

【KEITA MARUYAMA ONLINE STORE】

1月9日（金）12:00～ 予約販売開始

発送予定：1月16日（金）より順次発送

【直営店舗（1月16日（金）発売）】

・丸山邸 MAISON de MARUYAMA

東京都港区南青山4-25-10

・MAISON de MARUYAMA 神戸別邸

神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急 新館3階

■その他取扱店舗

※取扱商品・発売日は各店舗に準じます。

・三越伊勢丹オンラインストア

・婦人画報のお取り寄せ

・DEAN & DELUCA 各店舗

・高島屋新宿店 地下1階 パティシェリア売場

・高島屋日本橋店 地下1階 ベストチョイス売場

・小田急百貨店新宿店7階イベントスペース

「小田急スイーツジャーニー クッキーワンダーランド」

（1月7日（水）～1月12日（月・祝）期間限定）

・ジェイアール名古屋タカシマヤ ４階 「2026 アムール・デュ・ショコラ」

（1月16日(金)～2月14日（土）期間限定）

・そごう大宮店 7階 催事場「チョコレートパラダイス2026」

（1月21日(水)～2月14日（土）期間限定）

・ルミネ大宮店 4階 イベントスペース

（2月7日(土)～2月14日（土）期間限定）

■ KEITAMARUYAMAについて

ファッションデザイナー丸山敬太によって設立。1990年に独立後、数多くのミュージシャンやタレントのステージ衣装、TV・CMのデザインを手掛け、1994-95A/Wに東京コレクションへ初参加。

1997年にはパリコレクションでレディースコレクションを発表するなど、国内外で多岐にわたる創作活動を展開。

近年はファッションの枠を超え、食・住の領域へも活動を広げている。

2024年にはブランド30周年を迎え、「丸山百景」プロジェクト及び、「ケイタマルヤマ遊覧会を開催。

■直営店舗

● 丸山邸 MAISON de MARUYAMA

東京都港区南青山4-25-10 / 12:00～19:00（不定休）

TEL：03-3406-1935

● MAISON de MARUYAMA 神戸別邸

神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急 新館3階 / 10:00～20:00

TEL：078-200-7313（直通）

● KEITA MARUYAMA 阪急うめだ本店

大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店３階 / 10:00～20:00

TEL：06-6313-0605（直通）

■公式サイト・SNS

・ブランドサイト：https://www.keitamaruyama.com/

・オンラインストア：https://www.keitamaruyama.com/store

・Instagram：@km_omotaseproject（OMOTASE PROJECT）／ @keitamaruyama_official（ブランド）／@keitamaruyama（デザイナー）