館林市・商工会議所・信金・TRANBIの4者連携後初開催！「事業承継の日本一アツい支援モデル」へ、実例から学ぶセミナーを1/28開催

株式会社トランビ（本社：東京都港区、代表取締役：高橋聡）は、受託運営会社として、館林市、館林商工会議所、館林信用金庫と連携し、2026年1月28日（火）に「今から考える！実例から学ぶ事業承継セミナー」を開催いたします。

■ 開催の背景：連携協定を「実行」のフェーズへ

館林市、館林商工会議所、館林信用金庫の3者は、2025年6月に弊社、株式会社トランビと「事業承継連携協定」を締結しました（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000253.000027440.html）。館林市の経営者の約半数が60歳を超え、後継者不在率が6割に達するという危機的状況に対し、行政・支援機関・民間プラットフォームが一体となった「日本一アツい支援モデル」の構築を目指しています。

本セミナーは、この協定に基づく「機運醸成（第一段階）」の柱となる取り組みです。「事業承継＝親族への継承」という固定観念を払拭し、第三者承継（M&A）を含む多様な選択肢を、実際の譲渡経験者の視点から提示します。

■ 本セミナーのポイント

「実録」譲渡経験者2名が登壇

協定の狙いである「親族外承継の認知向上」を実現するため、実際に事業を譲渡した2名のゲストを招聘。譲渡を決意したきっかけから、従業員への思い、プラットフォーム活用の実態まで、当事者にしか語れないリアルな体験談を共有します。

地域一体の強力なバックアップ体制

会場には市、商工会議所、信用金庫の担当者が一堂に会します。セミナー後の「個別相談会」では、その場で具体的な支援メニューの提案や相談が可能です。

ハイブリッド開催による情報発信

館林市文化会館での対面開催に加え、オンライン配信を実施。市内外の経営者・後継者候補へ幅広くリーチします。

■ 開催概要

日時： 2026年1月28日（水） 15:00 ～ 16:30（受付 14:30～）

会場：

【会場】館林市文化会館３号室（群馬県館林市城町3-1）

【オンライン】Zoomによるライブ配信

タイトル： 今から考える！実例から学ぶ事業承継セミナー

定員： 会場50名 / オンライン100名（先着順）

参加費： 無料

共催： 館林市、館林商工会議所、館林信用金庫、株式会社トランビ

運営： 株式会社トランビ

■ お申し込み方法

https://logoform.jp/form/UdDE/1304882

または、館林市商工課窓口（0276-47-5148）へ直接ご連絡ください。

■ ゲストスピーカー

【岩崎良蔵氏】

都内で食べログ百名店となった人気のうどん店を営むも、６９歳の時にビルの立ち退きにより閉業を検討。しかし、味を残していきたいという思いから事業譲渡に踏み切り、新しいオーナーのもとで現在も店に立ち、活躍している。

【西澤佳男氏】

M&Aした建築会社を経営していたが、後に会社分割をして事業譲渡を経験。現在は、経営や事業承継の経験を活かして年間200社以上のの事業承継相談も対応している。

