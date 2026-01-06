【魁力屋の冬の定番】昨年約17万食販売した「北海道濃厚味噌󠄀らぁめん」がさらに美味しくなって期間限定で今年も登場！

株式会社魁力屋京都北白川ラーメン魁力屋をチェーン展開する株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/ 本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）は、2026年1月7日(水)より、「北海道濃厚味噌󠄀らぁめん」を期間限定で販売開始いたします。

北海道濃厚味噌󠄀×北海道産小麦の中太ちぢれ麺

2年連続で爆発的な人気を誇った「北海道濃厚味噌󠄀らぁめん」を、今年も1月7日(水)より発売します。

今年は、こだわりの濃厚味噌スープだけでなく、麺にもさらにこだわりました。

北海道産小麦を使用し、この商品のために新開発した中太ちぢれ麺は、もっちりした食感とスープの絡みの良さが特長です。

背脂と豚バラチャーシューの旨みが溶け込んだコク深い味噌スープに、シャキシャキ野菜をたっぷりトッピング。

さらに、ピリ辛ミンチをスープに溶かせば味噌のコクが引き立ち、もう一つの味わいへ変化します。

新年のはじまりは、魁力屋の冬の定番「北海道濃厚味噌󠄀らぁめん」であたたまってください！

商品概要

＜北海道濃厚味噌󠄀らぁめん＞

販売価格 ：（並）980円(税込1,078円) 、（大）1,120円(税込1,232円)

(肉増し)1,200円(税込1,320円)、(肉増し・大)1,340円(税込1,474円)

販売店舗 ： 全店舗 ※大宮桜木町店、イオンモール福岡店、北谷店、イオンモール沖縄ライカム店を除く（店舗情報(https://shop.kairikiya.co.jp/)）

販売期間 ： 2026年1月7日(水)～なくなり次第終了

※店舗の販売状況により異なりますので予めご了承ください。

アレルギー物質（主要８品目中）：小麦・卵・乳を含む

コンタミネーションの可能性（主要８品目中）：そば

『ラーメン魁力屋公式アプリ』

魁力屋を好きでいてくださる方に、もっと魁力屋を好きになってもらいたい。

そんな想いでアプリを作りました。

アプリでしか手に入らないクーポンやお楽しみコンテンツを多数ご用意しております。

ぜひ、お楽しみいただけますと幸いです。

■ダウンロード(https://x.gd/kfBbv)

ラーメン魁力屋について

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は2005年6月に京都の北白川、ラーメンの激戦区で誕生しました。全国に175店舗、チェーン展開しています。（2026年1月6日現在）

看板商品は、あっさりしている中にもコクと深みのある「京都背脂醤油ラーメン」。老若男女問わずたくさんの方に食べていただける、どこか懐かしいラーメンとして支持をいただいております。

サイドメニューも充実しており、人気No.1の「焼きめし」は魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることでラーメンとの相性抜群です。

郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もご用意しているため、お子さま連れのお客様にも心地よくご利用いただける店舗づくりを行っています。

「笑顔」「元気」「気くばり」で、お客様にまた来たいと思って頂けるお店づくりを目指してまいります。

会社概要

＜運営会社＞

社 名： 株式会社 魁力屋（かいりきや）

設 立： 2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)

代表取締役社長：藤田 宗

資本金： 9億1,682万円（2024年12月31日現在）

上場 ： 東証スタンダード

証券コード： 5891

ブランド： ラーメン魁力屋（175店舗）

からたま屋（3店舗）

とりサブロー（6店舗）

タンメンと餃子KIBARU（1店舗）

