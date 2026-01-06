令和7年度 第2回 “デジタル・スマートシティ浜松”ソリューションピッチ＆ミートアップイベントの開催について

浜松市

浜松市デジタル・スマートシティ官民連携プラットフォーム(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/digitalsmartcity/platform.html)において、官民連携による地域課題の解決や会員間の連携促進を目的に、令和7年度 第2回「ソリューションピッチ＆ミートアップイベント」を下記のとおり開催いたします。

デジタル・スマートシティ浜松ロゴマーク

1.開催概要

(1)日時：令和8年1月13日（火）14:45～16:30

開場・受付は14:15～

(2)会場：浜松市地域情報センター3階 第1研修室（浜松市中央区中央一丁目12-7）

(3)主催：浜松市、浜松市デジタル・スマートシティ官民連携プラットフォーム

(4)参加者：企業・団体の方、学生の方ならどなたでも

2.イベントプログラム（予定）

(1)開会、進行説明

(2)ソリューションピッチ等

浜松市ウェルビーイング・アイディアコンテスト（※）受賞者から、取組アイディアの発表も予定しています。

(3)交流会

3.ソリューションピッチ等の内容

(1)会員によるソリューションピッチ ※登壇順

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49248/table/501_1_1b13fcb43e6417fb8c7d0168ef98d6d3.jpg?v=202601060552 ]

(2)市の抱える課題の発表

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49248/table/501_2_f66dfef8bb0846f67340b72c0443f1ef.jpg?v=202601060552 ]

＜市ホームページ＞

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/dsc/pitch.html

（※）浜松市ウェルビーイング・アイディアコンテスト

デジタル庁が公開している「地域幸福度（Well-Being）指標」を若年層にとって親しみやすいものにし、住んでいる地域の将来について「自分ごと」として考えるきっかけにしてもらう趣旨で開催したコンテスト。

中高生や大学生等から「実現したい2045年の浜松市の姿を表すキャッチコピー」及び「その実現に向けた取組のアイディア」を募集。

浜松市スタートアップ推進課の実証実験サポート事業を活用し、株式会社LODUとの連携の形で実施。（主催：株式会社LODU、協力：浜松市）



＜参考＞ アイディアコンテスト結果発表に関するプレスリリース（株式会社LODU）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000085972.html)