Rototest社製ハブダイナモメーターを中心とするVILS統合システムを中国市場で販売拡大

株式会社東陽テクニカ

株式会社東陽テクニカ(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：高野 俊也(こうの としや)、以下 東陽テクニカ)は、子会社である東揚精測系統(上海)有限公司(TOYO Corporation China、以下TYC)が、同じく子会社のRototest International AB(本社：スウェーデン、以下 Rototest社)が開発・製造するハブダイナモメーターの販売を、2026年1月より開始したことをお知らせいたします。Rototest社による車両性能の評価技術と、東陽テクニカが持つ計測の知見と経験、およびTYCの販売網を融合させることで、先進モビリティ開発が加速する中国市場においても事業を拡大してまいります。

【 概要／背景 】

電動化や自動運転／先進運転支援システム(ADAS)など、先進モビリティ技術の開発が加速する中、車両試験はますます高度化・複雑化しており、効率的な試験環境の構築が求められています。このような試験ニーズに対しRototest社は車両の性能を評価するハブダイナモメーター「ROTOTEST(R) Energy(TM)」を開発・製造しており、先進モビリティ試験にも対応する同社のテストソリューションは欧米を中心に高い評価を得ています。「ROTOTEST(R) Energy(TM)」は、大規模な設備工事を必要とせず、試験時には短時間でセットアップできる点が特長です。実車走行を再現した試験を施設内で実施できるため、開発サイクルの短縮に貢献しています。

東陽テクニカはこれまで、日本国内において「ROTOTEST(R) Energy(TM)」とレーダーターゲットシミュレーターやカメラシミュレーターを組み合わせたVILS※１統合システムを自社開発し、2023年11月にはRototest社を完全子会社化し、販売拡大に注力してまいりました。

今回、TYCがRototest社の中国での正規代理店となることで、東陽テクニカが培ってきた経験・知見を活かした計測ソリューションと、Rototest社製品を組み合わせたVILS統合システムを提供できるようになります。なお、TYCは2030年までに「ROTOTEST(R) Energy(TM)」10台の販売を目指します。

※1 Vehicle In the Loop Simulation: 実車両とシミュレーション環境を連携し、より現実的な条件で性能の評価・試験ができる技術

「ROTOTEST(R) Energy(TM)」使用イメージ

＜Rototest International AB について＞

Rototest社は1988年にスウェーデンで設立され、ハブダイナモメーター「ROTOTEST(R) Energy(TM)」の開発・製造を手掛けています。2023年11月に東陽テクニカが全株式を取得し100％子会社化いたしました。「ROTOTEST(R) Energy(TM)」は、大規模な設備投資が不要かつ設置時間が20分と効率的に試験開始が可能です。車に直接ハブダイナモメーターをつなげるため車の動力を直接計測し、自動運転やADASのあらゆる試験に対応します。

Rototest International AB Webサイト：https://rototest.com/

＜東揚精測系統(上海)有限公司について＞

東揚精測系統(上海)有限公司は、2010年に中国に設立された東陽テクニカの現地法人です。上海、北京、広州を拠点に、東陽テクニカが長年蓄積したノウハウと技術力を活かしたEMC、次世代電池、液晶、車載電子機器などの試験・計測ソリューションを中国のお客様に提供しています。

東揚精測系統(上海)有限公司 Webサイト：https://www.toyochina.com.cn/

＜株式会社東陽テクニカについて＞

東陽テクニカは、最先端の“はかる”技術のリーディングカンパニーとして、技術革新を推進しています。その事業分野は、脱炭素／エネルギー、先進モビリティ、情報通信、EMC、ソフトウェア開発、防衛、情報セキュリティ、ライフサイエンス、量子ソリューションなど多岐にわたり、クリーンエネルギーや自動運転の開発などトレンド分野への最新計測ソリューションの提供や、独自の計測技術を生かした自社製品開発にも注力しています。新規事業投資やM&Aによる成長戦略のもと国内外事業を拡大し、安全で環境にやさしい社会づくりと産業界の発展に貢献してまいります。

株式会社東陽テクニカ Webサイト：https://www.toyo.co.jp/