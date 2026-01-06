未来の商品・サービスを体験！「さがみはらスタートアップまつり２０２６」を開催します

※スタートアップとは：新しい技術や革新的なビジネスモデルを基に、短期間での急成長と大きな経済・社会的インパクトを目指す企業を指します

　相模原市では、優れたアイデアを持つ成長意欲の高い人材を相模原から輩出し、将来、株式公開等を目指す起業家を育成することを目的とし、スタートアップや起業家を伴走支援しながら事業成長を促進させるプログラム「相模原アクセラレーションプログラム」に取り組んでいます。


　このたび、本プログラムで採択されたスタートアップのうち、７者による市民向け合同実証を下記のとおり開催することとなりました。


　どなたでも参加可能なこのイベントで、各スタートアップが提供する未来の商品・サービスをぜひ体験ください。


・「さがみはらスタートアップまつり２０２６」開催概要

【日時】　令和８年１月１７日（土）１０時～１７時


【会場】　相模大野ステーションスクエア　３階　アトリウム広場


　　　　　　 小田急線相模大野駅改札階直結（相模原市南区相模大野３丁目８－１）


　　　　　　 https://maps.app.goo.gl/c63DXgHmZ7GQ99CeA


【参加企業及び展示内容】



１.　株式会社ａｍｕｌａｐｏ

　　 代表取締役 田中 克明 https://www.amulapo-inc.com/



360度映像の月面都市散策、オリジナル月面都市の


デザイン・冒険が体験できます！








２.　株式会社Ｓｈｅａ

　　 代表取締役　茅嶋 彩恵 https://www.sspark-dance.com/



相模大野ステーションスクエアで簡単社交ダンス体験♪


　　 さがみんとポーズで写真を撮ろう！









３.　株式会社ロボットスポーツリーグ

　　 代表取締役　標 祥太郎 https://robotic-league.com/



作り動かし競い合うロボットスポーツ体験会。ロボットを


操作しゲームで勝利を目指せ！








４.　ＰｅｔＢｉｔ株式会社

　　　代表取締役　藤原 一樹　https://petbit.jp/



愛犬と味わうクッキー試食会を開催。自分と犬の相性がわか


るベストフレンド犬診断も！







５.　株式会社虫秘茶

　　 代表取締役　丸岡 毅 https://chuhicha.com/



　　 植物と昆虫が紡ぐ　“唯一無二”の香りに触れ、


常識が静かにほどける体験です








６.　株式会社イル

　　　代表取締役CEO　山本 裕晃　https://www.in-iru.com/



　　　高齢者の安全を足元から見守るGPSインソール「みまもりイ


　　　ル！」を展示！









７.　株式会社Ｈｉｇｈｌａｎｄｅｒｓ

　　　CEO　増岡 宏哉　https://www.highlanders.co.jp/　(https://www.highlanders.co.jp/)



　　　相模大野に4足歩行ロボットが登場！未来の共存社会をいち


　　　早く体験しよう！











＜令和７年度相模原アクセラレーションプログラム採択者の皆さん＞


【取材について】


※取材ご希望の場合は、1月８日（木）１７時までに、下記問合わせ先までお電話にてご連絡ください