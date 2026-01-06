OBC、BSテレビ東京で奉行クラウド presents 「おまかせあれFile」放送

株式会社オービックビジネスコンサルタント

勘定奉行をはじめとする奉行クラウドなどの基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタント（代表取締役社長：和田 成史／本社：東京都新宿区／以下OBC）は、BSテレビ東京で「おまかせあれFile」の放映を開始します。

「おまかせあれFile」とは、『奉行クラウド』導入企業の「おまかせあれ」な部分と、『奉行クラウド』の活用シーンで構成するCMで、第一弾は新潟県の佐渡汽船株式会社様をご紹介します。

■放映の背景と狙い

OBCは『業務にイノベーションを お客様に感動を』をミッションに、お客様の満足を第一に考え、期待を超える感動をお届けする企業を目指しています。

企業の基幹業務の効率化に関して、価値ある情報を届ける活動にも取り組んでおり、本CMを通じ、OBCが掲げる「社会貢献」「地域との共生」「未来を担う人材育成」等に関する取り組みや価値観を広く発信し、視聴者の皆様とともにより良い社会づくりを目指してまいります。

●CM：「おまかせあれFile」

●放送局 ：BSテレビ東京

●放映日時：2026年1月7日（水）22時55分～ （第二弾以降の放映日は未定です）

なお、CM内で佐渡汽船株式会社様が利用するシステムは、グループの複数企業のシステムを共通化できる『奉行 i クラウド Group Shared Model』です。グループ全体の決算早期化・経営判断の迅速化の実現に成功しています。

▼グループの複数企業のシステムを共通化できる業務クラウド『奉行 i クラウド Group Shared Model』

https://www.obc.co.jp/bugyo-v/gs(https://www.obc.co.jp/bugyo-v/gs)

▼佐渡汽船様の導入事例はこちら

https://www.obc.co.jp/casestudies/157(https://www.obc.co.jp/casestudies/157)

■佐渡汽船株式会社（新潟県佐渡市）について

1913年設立。2022年3月、株式会社みちのりホールディングスのグループ子会社。

佐渡汽船グループは佐渡汽船のほか連結子会社7社で構成されており、佐渡島と本土間の海上輸送（人流および物流）を担い、これに付帯するサービスを手がけている。

佐渡島は歴史的な名所や旧跡、伝統芸能が多く、四季折々で異なる姿を見せる自然は観光客を魅了。

佐渡島の金山は2024年にユネスコの世界文化遺産に登録され、注目を集めている。

https://www.sadokisen.co.jp/(https://www.sadokisen.co.jp/)

▼佐渡島への旅行と観光のガイドブック さどタイムス

https://sadotimes.sadokisen.co.jp(https://sadotimes.sadokisen.co.jp)