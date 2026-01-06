注文住宅「999万円の家」の反響数が1万件を突破

株式会社アイダ設計

株式会社アイダ設計（本社：埼玉県上尾市、代表取締役社長：會田 貞光）が販売する注文住宅商品「999万円の家」において、累計反響数（お問い合わせ・資料請求等）が、1万件を突破しました。不動産価格の高騰が続く中、本商品は「本体価格999万円（税込）」という価格設定と「自由設計」を両立。建て替え需要に加え、セカンドハウスや賃貸用途でのニーズも増加しています。

■反響拡大の背景：住宅価格高騰がもたらす住まい選びの変化

昨今、都心の新築マンション価格は前年同月比で約18%上昇し、平均価格が1億5000万円（※1）を超えるなど、一般的な住宅取得層にとってハードルの高い水準となっています。アイダ設計では、2023年12月に「999万円の家」を販売開始し、発売以降の累計反響数（お問い合わせ・資料請求等）は、1万2000件を超えました。注文住宅全体の成約数も2024年に前年比1.7倍となり、2025年も引き続き増加傾向にあります。

（※1）出典：不動産経済研究所「首都圏新築分譲マンション市場動向2025年10月度」より

■創業45周年を迎えるアイダ設計の家づくり

アイダ設計は2026年1月6日、創業45周年という節目を迎えました。創業以来、「一人でも多くの人に良い家を安く提供したい」という想いのもと、家づくりに取り組んできました。その考え方を形にした商品が「999万円の家（税込）」です。昨今の物価や住宅価格の高騰を背景に、本商品は建て替え需要にとどまらず、趣味や教育、将来への備えを重視する層や、資産活用を目的とした戸建て賃貸住宅など、用途の広がりを見せています。

アイダ設計は今後も、時代とともに変化する暮らしや価値観に寄り添いながら、住まいの選択肢を提案してまいります。

■「999万円の家」が選ばれる3つの理由

1.自社工場によるコストダウンと品質の担保

茨城県に自社プレカット工場を保有。木材の仕入れから加工までを自社一貫体制で行うことで、中間マージンをカット。市場価格に左右されず、安定して高品質な部材を供給できる体制を整えています。

2.一括仕入れによるスケールメリット

年間2500棟を手掛ける実績を活かし、最新のキッチンやバス等の設備をメーカーから直接大量発注。高品質な設備を低価格で提供可能です。

3.理想を叶える自由設計

ローコスト住宅でありながら、間取りを自由に決められる「自由設計」が最大の特徴です。自社の設計部門がご要望を丁寧にヒアリングし、「価格を抑えつつも、暮らし方は妥協したくない」というニーズに応えるプランを提案しています。

■入居者の声：無理のない価格で実現した注文住宅

30代 A様

「賃貸の頃と比べると断熱性能が向上し、冬も夏も快適に過ごせています。トラブル時の対応もスムーズで安心感があります。以前は賃貸でしたが、家族の将来を考え、無理のない価格で注文住宅を建てる選択をしました。 娘が自分の部屋を持てたことも、良かった点です。」

■参考プラン

・2階建てPLAN（3LDK）参考プラン：家族のコミュニケーションを重視した対面キッチンのLDK。

リビングダイニングキッチン浴室外観＜商品概要＞

商 品 名：999万円の家

価 格：24坪３LDK、平屋建20坪2LDK

建物本体価格 999万円（税込）（BRAVO STANDARD2)

販売エリア： 宮城・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・新潟・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・大阪・京都・岡山・広島・福岡・佐賀・熊本・鹿児島

※離島は除く ※一部対象外のエリアがございます。

「999万円の家」 ： https://www.aidagroup.co.jp/order/view/37

※建物本体価格には、建築確認申請等建築にかかる申請費・地盤調査費・現場管理費・仮設管理費・外構工事・屋外給排水工事・その他諸費用は含まれません。都市ガス・浄化槽、耐火・準耐火（省令）、寒冷地、積雪地域、塩害地域、基準風速の高い地域、他条例など建築地の条件により、別途追加費用や商品の変更が必要となる場合があります。

株式会社 アイダ設計

本社所在地： 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉三丁目10番地11

電 話： 050-3100-2611（代）

代 表 者： 代表取締役社長 會田 貞光

株 式： 東京証券取引所 TOKYO PRO Market (証券コード:2990)

創 立： 1981年1月6日

資 本 金： 1億円

従 業 員 数： 1,029人（2025年3月31日時点）

事 業 内 容： 不動産業・建設業・建築設計・土地造成・プレカット加工・損害保険代理業 他

Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.aidagroup.co.jp/