東京ディズニーランド(R)」と「東京ディズニーシー(R)」は本日累計9億人のゲストをお迎えいたしました

株式会社オリエンタルランド

本日、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2パーク合計の累計入園者数が9億人となりました。これは、1983年4月15日に東京ディズニーランドが開園してから42年266日目での到達となります。



今年は、東京ディズニーシーが開園して25年目の年となります。これまで東京ディズニーリゾート(R)にご来園いただきました多くのゲストの皆さまをはじめ、弊社を支えてくださったすべての関係者の皆さまに感謝申し上げます。



今後も、これまでにない体験やハピネスをゲストの皆様にお届けできるよう、東京ディズニーリゾートを進化させてまいります。



◇ご挨拶◇


本日、東京ディズニーランドと東京ディズニーシー両パーク合わせて累計で9億人目となるゲストをお迎えすることが出来ました。この記念すべき日を迎えられたことを大変嬉しく思います。


これまでにご来園いただきました多くのゲストの皆さま、大切なパートナーであるディズニー社の皆さま、当社を支えてくださっているすべての関係者の皆さま、そして日々ゲストのハピネスを生み出し続けているキャストの皆さんに心からの感謝と御礼を申し上げます。



東京ディズニーランドが1983年に開園して以来、非日常の空間と様々な体験をゲストの皆さまに提供し続けてまいりました。そして、本日という新たな節目を迎え、さらなるハピネスをお届けする準備を整えております。


本年4月からは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”」を開催いたします。世界で唯一「海」をテーマにした東京ディズニーシーの25周年をゲストの皆さまが心から楽しみ、特別な思い出となるよう、キャスト一同全力で取り組んでまいります。


また、東京ディズニーランドでは、今後、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』の世界を舞台とした新アトラクションの導入や「スペース・マウンテン」と周辺エリアの一新を予定するなど、東京ディズニーリゾートはこれからも進化し続けてまいります。



東京ディズニーリゾートが、これからも多くのゲストの皆さまにお越しいただき、関係者の皆さまからご支持いただけるオンリーワンのテーマリゾートであり続けられるよう尽力してまいります。どうぞこれからもご期待ください。


　　　　　　　　　　　　　　




株式会社オリエンタルランド


代表取締役社長（兼）COO 高橋　渉




東京ディズニーリゾートが9億人目のゲストをお迎えしますことを、ウォルト・ディズニー・カンパニーを代表してお祝いすることができ、誇りに思っています。この功績は、オリエンタルランドとキャストの努力と献身の賜物です。皆さまの情熱とひたむきさに感謝いたします。この42年間に東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーにご来園下さったゲストお一人お一人に感謝するとともに、皆さまのために日々魔法を創らせて頂けることを光栄に思っています。




ウォルト・ディズニー・アトラクションズ株式会社


バイスプレジデント


オペレーションズ


マルティナ・サルデッリ





本日、記念すべき9億人目のゲストをお迎えすることができました。日本各地、そして世界中の皆さまに東京ディズニーリゾートへお越しいただき、かけがえのない時間を共にできたことをとても嬉しく思います。私たちキャストもゲストの皆さまと一緒に、これまでたくさんの特別な思い出を紡ぐことができました。キャストを代表して心より感謝申し上げます。東京ディズニーリゾートが、皆さまにとって夢がかなう場所でありつづけるよう、これからもディズニーの魔法をお届けしてまいります。



2026-2027東京ディズニーリゾート・アンバサダー


亀田　真吾、濱中　ひかる





「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」入園者9億人達成　関連データ




☆1億人目から9億人目までの、それぞれの達成日


1億人目：1991年5月29日（開園から 8年 45日）


2億人目：1997年7月25日（開園から14年102日）　　1億人達成から6年 58日


3億人目：2002年11月8日（開園から19年208日）　　2億人達成から5年107日


4億人目：2006年11月1日（開園から23年201日）　　3億人達成から3年359日


5億人目：2010年8月27日（開園から27年135日）　　4億人達成から3年300日


6億人目：2014年4月12日（開園から30年363日）　　5億人達成から3年229日


7億人目：2017年7月31日（開園から34年108日）　　6億人達成から3年111日


8億人目：2022年2月26日（開園から38年318日）　　7億人達成から4年211日


9億人目：2026年1月6日 （開園から42年266日） 8億人達成から3年314日





☆開園日


・東京ディズニーランド　1983年4月15日


・東京ディズニーシー　 2001年9月 4日