CES 2026開幕！LG 2026年モデル情報をお届けするスペシャルページがオープン

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ）、本社：東京都中央区）は、本日2026年1月6日（火）、2026年の最新モデルやおトクな情報をお届けするスペシャルページ（https://www.lg.com/jp/featured-page/computing_2026_newmodel/）をオープンしました。

LGエレクトロニクスは現在、アメリカ・ラスベガスで開催中の「CES 2026」において、今後グローバルで発売予定の新製品を多数発表・展示しています。このたびオープンしたスペシャルページでは、「CES 2026」で発表した各種ゲーミングモニターやモバイルPCなどのIT製品に関する情報を公開しています。

中でも、有機ELゲーミングモニター「LG UltraGear(TM) OLED」シリーズで、LGの最新有機ELパネルである第4世代有機ELパネル（プライマリーRGBタンデムテクノロジー）を採用した39インチ5K2K解像度21:9曲面型ウルトラワイドモニター「39GX950B-B」と31.5インチ4Kモニター「32GX870B-B」、Mini LED搭載IPSパネルを採用した27インチ5Kモニター「27GM950B-B」は、「CES 2026 Innovation Awards」を受賞した注目のモデルです。その他にも、スペシャルページではLGの最新テクノロジーを搭載した製品をご紹介しています。

これら新製品の日本発売が決定し次第、スペシャルページにて随時告知予定で、メールマガジンやLINE友だち登録を行えば、情報を見逃すことなくお知らせを受け取ることができます。この機会にぜひご登録ください。

