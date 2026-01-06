Teads、エグゼクティブリーダーシップチームを強化　Dani Cushion、 CMO（最高マーケティング責任者）に就任

Teads Japan株式会社

*このリリースは英語版の抄訳になります。

オープンインターネットのオムニチャネル広告プラットフォームである Teads （NASDAQ: TEAD）は、本日、Dani Cushion（ダニ・クッション）が2026年1月6日付で最高マーケティング責任者（CMO）として就任することを発表いたします。

Cushionは、Teadsのグローバルマーケティング組織を統括し、ブランド戦略、コミュニケーション、GTM（Go-To-Market）戦略を主導。

広告主、広告代理店、パブリッシャーパートナーへ、視座の高い広告価値の創造や成果の提案を行うとともに、Teadsの成長を加速させて参ります。

Cushionは、高い成長を遂げているテクノロジー企業において、マーケティング組織の構築・拡張に従事し、豊富な実績を持っています。

直近ではCTV領域のリーダーであるInnovidのCMOを務め、Mediaoceanによる買収に向けたポジショニングを主導しました。それ以前には、ExecOnlineおよびCardlyticsのCMOとして、IPOおよび上場企業としての成長を牽引。さらにMillennial MediaではSVP of Marketingとして、IPO、グローバル展開、そしてAOL／Verizon Mediaによる買収に貢献しました。

そのほか、SiriusXM、ISL、Omnicom傘下のMillsport/The Marketing Arm、Major League Soccer（MLS）などでのキャリアを持ち、CES、Cannes Lions、Advertising Week NY、Fortune Brainstorm Tech、MMA CMO & CEO Summitといった主要イベントの常連スピーカーとしても知られています。

TeadsのCEO、David Kostman（デイビッド・コストマン）は次のように述べています。

「Daniは、CTVおよびオープンインターネットにおける複雑な業界動向を、実際のビジネス成果につながるマーケティング戦略へと落とし込む卓越した能力を持っています。業界を代表する企業での彼女の実績が、その価値を物語っています。Teadsが次の成長フェーズへと進む中で、Daniのリーダーシップは、当社のオムニチャネル戦略をグローバルに加速させるでしょう。」

CMOに着任した Cushionは次のようにコメントしています。

「CTVの進化をはじめ、アドテク分野における重要なイノベーションの中心にTeadsが位置していることに、大きな可能性を感じています。テクノロジー、グローバルスケール、マルチスクリーンでのリーチを兼ね備えたTeadsは、急速に変化するエコシステムの中で、ブランドとパブリッシャーの双方に効果の高いサポートができる唯一無二の存在です。この重要なタイミングで参画し、Teadsのビジョンと価値をマーケットに届けて参れますことを楽しみにしています。」

2025年11月には、Mollie Spilman（モリー・スピルマン）が最高商務責任者（CCO）として就任し、グローバルの商業戦略を統括し、各地域のリーダーやパートナーと連携しながら成長と顧客成果の最大化を推進しています。

Teadsはイノベーションの加速、マーケットでのポジションの強化、そして広告主・広告代理店・パブリッシャーへの新たな価値創出を実現するためのリーダーシップ体制の構築に励んでいます。

Teadsについて

Teads Holding Co. (Nasdaq: TEAD)は、オープンインターネットにおけるオムニチャネル広告プラットフォームとして、プレミアムメディアを通じてマーケターにフルファネルの成果を提供しています。ブランド構築からパフォーマンスのKPIまで、ビジネス成果に注力し、予測型AI技術を活用して高品質なメディア、美しいブランドクリエイティブ、文脈に基づくアドレッサビリティと測定を結び付けることで、広告投資の価値を最大化します。世界で最も規模の大きいオープンインターネット広告プラットフォームの1つであり、10,000社以上の出版社、20,000社以上の広告主と直接提携。ニューヨーク本社を拠点に、30か国以上で約1,800人のグローバルチームを擁しています。

詳細は www.teads.com(https://www.teads.com/) をご覧ください。

会 社 名：Teads Japan 株式会社

所 在 地：東京都港区赤坂3-1-2 BIZCORE赤坂見附 9F

U R L ： https://www.teads.com(https://www.teads.com/)