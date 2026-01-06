とんかつ専門店が作った！いままでなかった「勝（かつ）カレーロール」商品発表会

株式会社STUDIO HOLIDAY

2026年1月16日（金）、株式会社STUDIO HOLIDAY（本社：東京都港区、代表取締役：堀内 弘誓）が運営パートナーを務める、食の挑戦を加速させる交流拠点「Kimuchi,ＤurianＣardamoｍ,,,（キムチ,ドリアン,カルダモン,,,）」(以下、K,D,C,,,）において、K,D,C,,,から生まれた新商品発表会を開催。

“女性おひとりでも入りやすい、五感が喜ぶホッと心地良い店”・とんかつきりしま（運営：有限会社きりしま産業、兵庫県加古川市、代表取締役：中村理恵）が、エスビー食品株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：池村和也）の業務用「ペッパー風味のブラックカリーソース」を使用した新商品「きりしまロール～勝KATSU(R) カレー」を開発し、同日、商品発表会をK,D,C,,,で開催いたします。とんかつ、カレー- 日本人にとってこれ以上なく身近な二つの食文化。 しかし、その組み合わせを「ロール」という形で成立させた商品は、これまで存在していませんでした。

本商品は、とんかつロールの技術と、香辛料メーカー・エスビー食品のカレーソースを掛け合わせ、 “カツカレーを手に持って食べる”という新しい体験を提案します。



■ 商品発表会について

当日は、商品のお披露目に加え、商品開発の背景や試作の過程、 そして「かつカレーロール」という新しい文化を生み出すまでのストーリーを、 実際の試食とともにご紹介します。

■開催概要

日時：2026年1月16日（金）11:00～12:00

会場：JR新大久保駅ビル４階 K,D,C,,, コワーキングスペース

登壇者：

有限会社きりしま産業 中村理恵様

エスビー株式会社 青木俊之様

■内容（予定）

・きりしま産業 事業紹介

・勝（かつ）カレーロールの試食

・K,D,C,,, での出会いとコラボレーションの背景

・今後の展開について

・質疑応答、名刺交換

■ 商品概要

商品名： きりしまロール～勝KATSU(R) カレー

販売開始日：2026年1月22日（木）

販売場所： 京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店 ７F催場

催事名称:「2026年 にっぽん美味探訪」にて先行販売

会期日程：2026 年１月 22 日（木）～１月 28 日（水）

■登壇企業紹介

・有限会社きりしま産業（兵庫県加古川市、代表取締役：中村理恵）

兵庫県加古川市で郊外型とんかつ店の運営、食品の企画・レシピ開発および委託製造商品の流通・販売

・エスビー食品株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：池村和也）

スパイス＆ハーブ、即席、香辛調味料、インスタント食品その他の製造販売

株式会社STUDIO HOLIDAY

■ お問い合わせ先

（担当者名）安達睦

（メールアドレス）adachi@studioholiday.jp