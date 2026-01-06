毎年大人気！昨年９万食販売！青森県産帆立を使用した磯の香り豊かな「青森県産帆立の磯辺かき揚げそば」と寒い時期にからだ温まる「生姜香る 肉南蛮そば」を販売！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー(所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：中俣 博文)は、2026年1月8日(木)から駅そば店舗「いろり庵きらく」「いろり庵きらくそば」全83店舗(2026年1月6日現在)で「青森県産帆立の磯辺かき揚げそば」と「生姜香る 肉南蛮そば」を販売します。

季節限定商品について

青森県産帆立の磯辺かき揚げそば 76０円(税込)

季節商品の中で根強い人気の青森県産帆立を使用したかき揚げそばを、エキナカ地域フェア「青森・北海道道南MEGURIP(めぐりっぷ)」期間に合わせてリニューアルしました。帆立と合わせる食材を玉ねぎに変更し、旨味と甘みのバランスを整えました。また青のりを加えることで、磯の風味を口いっぱいに感じていただけます。

生姜香る 肉南蛮そば 700円（税込）

冬に旬を迎える甘みたっぷりの長ねぎと、豚肉の旨味が温かいつゆに溶け込んでいます。生姜のさわやかな香りが全体の味を引き締め、最後まで旨味を楽しんでいただける商品です。

寒いこの時期に、からだ温まる一杯をご賞味ください。

（一部店舗では価格が異なります。いずれの商品も、交通系のICカードでご購入いただくと20円引きとなります。）

青森×北海道道南MEGURIPについて

「MEGURIP（めぐりっぷ）」は、「巡り（めぐり）」と「トリップ（旅）」を掛け合わせ、エキナカで気軽に地域を巡る楽しさと、新しい冒険や発見を含むわくわく感を体験できることを表現した名称です。

今後も「MEGURIP」 を通し、JR-Crossは日本のさまざまな地域を盛り上げます。

「MEGURIP（めぐりっぷ）」とは

https://www.jr-cross.co.jp/cr/cross/megurip-aomori.html(https://www.jr-cross.co.jp/cr/cross/megurip-aomori.html)

いろり庵きらくについて

「ほっとする気取らない日常の行きつけ」がコンセプトのおそば屋さんです。2008年4月にグランデュオ蒲田に1号店を出店し、2026年1月6日現在では首都圏のエキナカに83店舗を展開する駅そばブランドになりました。「いろり庵きらく」のこだわりは、蕎麦本来の味を楽しめる生蕎麦、何度も研究を積み重ねたオリジナルの特製つゆ、店内で調理する自家製かき揚げです。明るく落ち着いた照明、清潔な店内で、年齢、性別問わず駅を利用するお客さまの忙しい日常の中で気軽に気楽にほっと一息つける空間を演出します。

株式会社JR東日本クロスステーションについて

かき揚げそば 590円（税込）店内で揚げた自家製かき揚げ

社名：株式会社JR東日本クロスステーション

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設立：2021年(令和3年) 4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらく」「ベックスコーヒーショップ」「ほんのり屋」のほか「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、acure＜アキュア＞ブランドとして、エキナカでの自販機事業や「From AQUA」などのオリジナル商品事業等を展開するウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。