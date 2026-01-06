生き物とふれあい、身近な環境について学ぼう「ふれあい体験室」コーナーでワークショップを実施します

滋賀県立琵琶湖博物館

概要

琵琶湖博物館では、令和8年1月10日(土)から3月20日(金・祝)までの土・日・祝日を中心とした20日間限定で、水族展示室「ふれあい体験室」コーナーにおいてワークショップを実施します。

「ふれあい体験室」コーナーのプール型水槽で、展示交流員から生き物の観察方法や触れ方のレクチャーを受けながら、フナやドジョウ、ザリガニ、二枚貝などの生き物に接する体験を行います。実際に生き物とふれあい、五感を通じて体験し、学べる機会となる展示交流活動を通して、琵琶湖地域の淡水生物への関心や理解を深めてもらうとともに、希少種の保全やアニマルウェルフェア（動物福祉）の観点を伝え、身近な環境について考えていただく機会を提供することを目的とします。

本ワークショップは、公益財団法人平和堂財団の助成を受けて実施します。

詳細

実施日：【1月】10日(土)、11日(日)、12日(月・祝)、17日(土)、24日(土)、

25日(日)、31日(土)

【2月】1日(日)、7日(土)、8日(日)、11日(水・祝)、14日(土)、

21日(土)、22日(日)、23日(月・祝)、28日(土)

【3月】1日(日)、7日(土)、14日(土)、20日(金・祝)

※時間は9:30～16:30（1月10日のみ10:15～）、第3日曜は実施しません

場所 ：琵琶湖博物館 水族展示室「ふれあい体験室」コーナー

オープニングセレモニー

日時 ：1月10日(土)10:00～10:15

出席者：公益財団法人平和堂財団 千秋 章造 常務理事

琵琶湖博物館 亀田 佳代子 館長