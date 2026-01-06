「おうち防災スタートセット」 1月８日 販売開始

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

イッツ・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：金井美惠、以下 イッツコム）は、被災時に自宅で安全に避難生活を送るための「おうち防災スタートセット」を、2026年1月8日より、イッツコムご加入者に向けて販売を開始いたします。本商品は、近年推奨されている在宅避難に対応し、災害発生時の初動から支援物資が届くまでの3日間を過ごすための備えをコンセプトに、シンプルに必要十分なアイテムを厳選しパッケージ化した防災セットです。

[URL] https://www.itscom.co.jp/service/bousai/ouchibousai_startset.html

近年、災害時の在宅避難の重要性が高まる中、自宅での避難生活を送るための備えを手軽に準備できる商品が求められています。

イッツコムは地域の情報通信インフラ企業として、これまで、「イッツコムおうち防災のすすめ」などの自主制作番組や気象情報・道路状況のライブ配信、運営するFMサルースでの防災番組を通じて、日々の生活や防災・減災に役立つ情報発信を行うとともに、自治体の配信する「防災情報」をテレビ画面で自動的にお知らせするテレビ・プッシュのサービスなどを提供してきました。

本商品「おうち防災スタートセット」は、これまでの知見を活かし、在宅避難の重要性の高まりに応えるためのラインナップとして企画しました。

商品コンセプト

１. 初動から3日目までに必要な備えをラインナップ

被災初日からの生活を具体的にイメージし、初日・2日目・3日目に必要となる物を厳選して構成。情報収集、衛生の確保、温かい食事の確保など、利用シーン毎に必要な行動をサポートします。

２. 在宅避難に特化した商品構成

在宅避難の視点から、自宅に常備されているもの（飲料水・食材など）はあえて含めず、普段意識しづらいアイテムを中心にラインナップ。

３. 家族構成や用途に合わせて選べる３種類

世帯の人数や利用シーンに応じて選べる3種類のセットをご用意。無理なく、必要な分だけ備えられます。

セット構成品 概要

携帯トイレ

抗菌性凝固剤で抗菌（大腸菌、黄色ブドウ状球菌など）消臭（アンモニア臭など）の効果が長期間持続します

ドライシャンプー

水やタオルを使わずに拭くだけで汚れを取り除き、頭皮を清潔に保ちます

歯磨きシート

ウェットシートで口内を拭き取ることで、お口の中を清潔にし、口臭を予防します

給水バッグ（5リットル）

非常時の水の確保にコンパクトに備えられます

発熱材＆加熱袋

専用の加熱袋に発熱剤と少量の水を入れるだけで、食材を温めることができます

ラジオ

AM・FM・ワイドFMに対応。在宅避難時に家族で同時に聴くことができるスピーカー付き。両耳イヤホン付きで外出先でも使えるコンパクトサイズ

※パッケージデザインについては、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

商品活用イメージ

商品概要

2人で3日分セット 10,450円（税込・送料込）

・ 携帯トイレ 5個入り×6パック

・ ドライシャンプー 5枚入り×2パック

・ 歯磨きシート 60枚入り×1パック

・ 給水バッグ(5リットル)×1個

・ 発熱剤(1食1個使用) 9個

・ 加熱袋 2枚

・ ラジオ 1個

・ ラジオ用単４電池 2本

1人で3日分セット 8,580円（税込・送料込）

・ 携帯トイレ 5個入り×３パック

・ ドライシャンプー 5枚入り×１パック

・ 歯磨きシート 60枚入り×1パック

・ 給水バッグ(5リットル)×1個

・ 発熱剤(1食1個使用) 9個

・ 加熱袋 2枚

・ ラジオ 1個

・ ラジオ用単三電池 2本

1人で1日分セット 3,850円（税込・送料込）

・ 携帯トイレ 5個入り×１パック

・ 歯磨きシート 60枚入り×1パック

・ 発熱剤(1食1個使用) ３個

・ 加熱袋 １枚

販売概要

商品名：おうち防災スタートセット

販売開始日：2026年1月8日（水）

対象：イッツコムご加入者

問い合わせ先：イッツコムお客さまセンター 0120-109-199

◆イッツ・コミュニケーションズ株式会社について

イッツコムは、東急線沿線を中心とした約100万世帯のお客さまと接続しており、高速インターネット、モバイル、ケーブルテレビ、IP電話、IoTなど、欠かすことのできない社会インフラサービスを提供する東急グループの企業です。法人（企業・行政）向けの事業も展開しており、専用線インターネット接続サービス、商用Wi-Fi、デジタルサイネージ、地域BWAなど多様なソリューションを通して、豊かな生活環境の創造に取り組んでいます。

代表者： 代表取締役社長 金井美惠

所在地： 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー22階

株 主： 東急株式会社

会社設立： 1983年3月2日 / 開局： 1987年10月2日

資本金： 52億9千4百万円

事業内容： 電気通信事業法による電気通信事業

放送法による一般放送事業（有線テレビジョン放送事業） ほか

サービスサイト ： https://www.itscom.co.jp

コーポレートサイト ： https://www.itscom.co.jp/corporate/