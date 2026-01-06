アジラ、経営体制を強化

株式会社アジラ

株式会社アジラ（本社：東京都町田市、代表取締役CEO 兼 COO：尾上 剛、以下「アジラ」）は、2026年1月1日付で経営体制を強化し、CDOO（Chief Development & Operation Officer）を新設するとともに、鈴木由香が執行役員CPO（Chief Product Officer）、三村完が執行役員CDOOに就任したことをお知らせいたします。



アジラは、「テクノロジーの力で安心で快適な世界へ」というミッションのもと、独自の映像解析AIを中核としたセキュリティソリューションを提供し、さまざまな現場での社会実装を推進してきました。近年、事業領域の拡大や導入シーンの多様化が進む中で、プロダクトには単なる機能開発にとどまらず、市場やお客様にとっての本質的な価値を起点に設計し、継続的に進化させていくことが、より一層求められています。

同時に、現場での運用を前提とした品質、再現性、スピードへの期待も高度化しており、開発と運用を一体として捉えた意思決定と実行力が、事業成長に直結する重要な要素となっています。

こうした背景のもとアジラは、経営体制を強化し、開発・運用を横断して統括するCDOOを新設するとともに、CPOには、よりお客様視点に立った、技術と融合したサービス設計を担う役割を求める体制としました。プロダクトの価値設計から実装、運用までを一体で推進することで、現場で機能し続けるサービス提供と、持続的な事業成長の両立を目指してまいります。

新体制の概要

執行役員 CPO（Chief Product Officer）

鈴木 由香（すずき ゆか）プロフィール

執行役員 CPO 鈴木 由香

主な経歴

大学卒業後、気象予報会社にて分析業務に従事。その後WEBコンサルティング事業で独立。2013年に株式会社ザッパラスに入社し、データマーケティング、CRM、月間1,000万PV超の複数メディア運営を統括。2022年よりアジラへ参画。

アジラでの主な実績

アジラへ入社後、マーケティング・広報施策を主導し、対外発信と市場浸透を加速。その後、企画推進室長としてメインプロダクト「AI Security asilla」の製品企画を牽引するとともに、「asilla BIZ」の立ち上げを推進。プロダクト価値の輪郭を明確化し、事業領域の拡大に貢献。

就任の背景

導入シーンの多様化に伴い、プロダクトは「できること」ではなく「解くべき課題」から設計することが重要になっています。CPOは、お客様課題の見立てから価値定義、優先度判断までを主導し、プロダクトの方向性をぶらさずに前へ進める役割を担います。マーケティング・企画推進で培ったお客様理解をもとに、お客様の課題と言葉を、プロダクトの仕様と優先度に落とし込むことで、事業成長につながる価値づくりを推進します。

執行役員 CDOO 三村 完

執行役員 CDOO（Chief Development & Operation Officer）

三村 完（みむら かん） プロフィール

主な経歴

関西大学卒業後、航空自衛隊幹部、塾講師など異業種を経てソフトウェア開発の業務に就く。ベンチャー企業数社にて様々なシステム開発や商品企画開発・経営に携わった後、AI開発に転向。2017年よりアジラへ参画。

アジラでの主な実績

アジラへ入社後、画像解析AIの企画と開発を推進し、開発拠点であるアジラベトナムのエンジニアとのブリッジを円滑に務める。2024年7月にCPOに就任し、「AI Security asilla」の精度向上や機能改善、機能追加に取り組み、ご利用者の満足度の向上と収益基盤の強化に貢献。

就任の背景

導入現場の拡大に伴い、品質・スピード・安定稼働への要求が高まっています。開発と運用を分断せず一体として捉えた意思決定が不可欠となる中、CDOOは開発と運用の両方を統括する新設ポジションとして、プロダクトが現場で「使われ続ける仕組み」をつくります。CPOとして培った技術統括の経験を活かし、技術と現場をつなぐ中核としての役割を担います。

新経営体制（2026年1月1日付）

株式会社アジラ

代表者：代表取締役CEO 兼 COO 尾上剛

所在地：東京都町田市中町一丁目4-2

事業内容：行動認識AIをベースとした各種プロダクト・ソリューションの開発・提供

公式WEBサイト：https://jp.asilla.com/



