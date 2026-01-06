ステッカー付き『合格ハーバー2026』2026年1月10日(土)より期間限定で発売開始！

株式会社ありあけ

株式会社ありあけ（横浜市中区日本大通36、代表取締役社長 藤木隆宏）は、『合格ハーバー2026』を、2026年1月10日(土)より販売を開始いたします。ありあけは、受験生をはじめとした、目標達成に向けてがんばる皆様を、お菓子を通して応援します。

『合格ハーバー2026』『合格祈願祭』『ステッカー デザイン』

◆『合格ハーバー2026』商品紹介

本商品は毎年ご好評をいただいている季節限定商品です。今年は新たに「合格ステッカー」を封入いたしました。パッケージには、メッセージを入れられる絵馬とだるまのモチーフをデザイン。頑張る受験生の皆様をそっと見守り、応援したいという想いを込めております。中身は、港・ヨコハマの船をイメージし伝統の製法で焼き上げた贅沢なマロンケーキ「横濱ハーバー ダブルマロン」の5個入です。

◆『横濱ハーバー ダブルマロン』商品説明

定番商品の「横濱ハーバー ダブルマロン」は、港・ヨコハマの船をイメージし伝統の製法で焼き上げた贅沢なマロンケーキ。薄くソフトなカステラ生地に刻んだ栗を入れた自家製ハーバー餡をやさしく包み込み、しっとりとした食感と口に広がるマロンの味わいが絶妙な一品です。個包装パッケージは、船と港町横浜を愛してやまない柳原良平画伯でお馴染のオリジナルデザインで、船のイラストは2009年3月横浜港に初入港した客船“クイーン・メリー2”を描いたものです。

◆合格祈願祭 伊勢山皇大神宮への奉納

2025年12月18日(木)、横浜・神奈川で学業に励むすべての方々が力を発揮できますようにと願い、「合格ハーバー2026」を伊勢山皇大神宮へ奉納し、合格祈願のご祈祷を執り行っていただきました。合格祈願のご祈祷は、ありあけ初の取り組みです。

『合格祈願祭にて』

◆商品概要

・商品名： 『合格ハーバー2026』

・商品価格：5個入 1,188円（税込）

・発売期間：2026年1月10日（土）～ 2026年2月28日（土）

・販売店：ありあけ直営店・百貨店・量販店・ありあけオンラインショップ等

・お客様相談室：フリーダイヤル0120-421-900 (9:00～17:00、土・日・祝を除く）