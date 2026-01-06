レスメド株式会社、業務拡充に伴うオフィス移転のお知らせ

レスメド株式会社

睡眠時無呼吸症候群（SAS）や慢性呼吸器疾患（COPD等）の医療機器を製造・販売するレスメド株式会社（所在地：東京都港区）は、業務拡充と職場環境の向上のため12月22日にオフィスを移転しました。

この度の移転を機に、社員一同さらに専心努力し、皆様のご期待にお応えできるよう努めてまいります。

【新オフィス概要】

〒105-7108 東京都港区東新橋1丁目5番2号 汐留シティセンター8階

代表電話番号：03-5829-4410



【新オフィス写真】

レスメドについて

レスメド（NYSE：RMD、ASX：RMD）は、人々が愛する、人生を変えるようなヘルスケア技術を生み出しています。当社は、140か国以上で何百万人もの人々がより幸せで健康的な生活を送れるよう、革新的な技術の開発にたゆまぬ努力を続けています。当社のAIを活用したデジタルヘルスソリューションや、クラウド接続デバイス、インテリジェントソフトウェアは、在宅医療をよりパーソナライズし、よりアクセスしやすく、より効果的なものにします。

在宅ケアを通じたより良い睡眠と呼吸で、すべての人々が潜在能力を最大限に発揮できる世界を思い描いています。当社が睡眠の健康をどのように再定義しているかについては、Resmed.comで詳細をご覧いただき、@Resmedをフォローしてください。

