U-NEXT、今季も欧州サッカー各国のカップ戦『FAカップ』『コパ・デル・レイ』『スーペルコパ・デ・エスパーニャ』を独占配信。日本人選手も多数参戦。「マルチ音声機能」もスタート

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025-26シーズンのイングランド「FAカップ」、スペインの「コパ・デル・レイ」「スーペルコパ・デ・エスパーニャ」を2026年1月から本格的に配信開始。一部デバイスでは現地実況や会場音のみで観戦できる「マルチ音声機能」もご利用いただけます。

日本人選手もクラブ躍進の立役者に！注目のカップ戦を独占配信

FAカップは1871年に創設されたイングランドのカップ戦で「世界で最も歴史あるサッカー大会」とされています。イングランドサッカー協会（FA、世界最古のサッカー協会のため通称に国・地域名がつかない）に登録するチームすべてに参加資格があり、地域に根ざす小さなクラブと世界最高峰リーグであるプレミアリーグ所属のビッグクラブが対戦する可能性があることでも知られています。

今季は1月10日（土）よりプレミアリーグ（1部）、EFLチャンピオンシップ（2部）のクラブが参戦する3回戦が開始。昨季王者のクリスタル・パレス所属の鎌田大地や三笘薫や田中碧、遠藤航などの日本代表選手はもちろん、2部で首位を走るコヴェントリーで活躍する坂元達裕と、瀬古樹がプレーするストークによる日本人所属クラブ同士の一戦などを、日本語実況解説付きでお届けします。3回戦以降は全試合独占配信。リーグ戦とは異なる一発勝負の熱戦を、ぜひU-NEXTでお楽しみください。

スペインサッカーでも、1月よりカップ戦が本格的に始まります。昨シーズンのリーグ戦とカップ戦の上位チームが激突するスーペルコパ・デ・エスパーニャには、バルセロナ、レアル・マドリー、アトレティコ・デ・マドリー、アトレティック・クルブの4クラブが出場。2025/26シーズンのスペインサッカーで、一番最初の王者が決まります。1月中旬には国王杯にあたるコパ・デル・レイのラウンド16も開催され、昨季ベスト4まで進んだレアル・ソシエダ所属の久保建英の活躍にも期待がかかります。スペインが誇るもう1つの熱き戦いをぜひお楽しみください。

「マルチ音声機能」も開始！W杯イヤーの欧州サッカーをもっと自分好みに！

U-NEXTでは「マルチ音声機能」の提供がスタートします（※）。日本語での実況・解説に加えて「外国語での実況・解説」「スタジアム会場音のみ」と音声を切り替えながらの視聴が可能になりました。

※一部のデバイス・試合を除く

2026年はサッカー男子W杯北中米大会が開催されます。例年以上にサッカーに対する注目度が高まる中、U-NEXTは欧州サッカー最高峰のイングランド1部のプレミアリーグ、スペイン1部のラ・リーガ、そして今季は上田綺世選手が得点ランキングトップを走るなど、日本人選手が旋風を巻き起こしているオランダ1部のエールディヴィジを中心に、フットボールコンテンツの配信にさらに注力してまいります。

ヨーロッパ各国でプレーする日本人選手たちが、いかに本大会での森保ジャパン入りに向けてアピールしていくか。日本代表のライバルとなる各国の主力選手たちの実力はどれほどのものか。例年とは違った形で欧州のフットボールをお楽しみいただける1年になります。この機会に、U-NEXTのサッカーコンテンツをぜひお楽しみください。

配信概要

FAカップ

【配信開始日】2026年1月10日（土）より3回戦が順次配信

【配信形態】U-NEXT サッカーパック内で見放題／ライブ配信（※見逃しあり）

スーペルコパ・デ・エスパーニャ

【配信日】準決勝：2026年1月8日（木）AM 4:00、1月9日（金）AM 4:00

決勝 ：2026年1月12日（月）AM 4:00

【配信形態】U-NEXT サッカーパック内で見放題／ライブ配信（※見逃しあり）

コパ・デル・レイ

【配信開始日】2026年1月中旬よりラウンド16を配信

【配信形態】U-NEXT サッカーパック内で見放題／ライブ配信（※見逃しあり）

最新の試合日程や配信情報はU-NEXT公式Xアカウントをご確認ください。

https://x.com/UNEXT_football（@UNEXT_football）

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。