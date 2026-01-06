アゴダ、2026年「New Horizons」ランキングを発表

Agoda International Japan 株式会社

デジタル旅行プラットフォーム Agoda（アゴダ）を運営する Agoda Company Pte. Ltd.（本社：シンガポール、CEO：Omri Morgenshtern）は、最新の「New Horizons（ニューホライズンズ）」ランキングを発表しました。本ランキングでは成長率が高い上位10都市のうち5都市を日本の都市が占める結果となり、日本の旅行先がアジアにおける国際旅行需要の成長を力強く牽引していることが明らかになりました。特に岡山は、日本国内において海外旅行者からの注目度が最も急速に高まっている旅行先としてランクインしています。

「New Horizons」ランキングは、過去2年間の宿泊予約ランキングを比較し、国際旅行需要の伸びが最も大きい旅行先を分析した年次調査です。今回の結果では、アジア全体の成長率が高い上位10都市のうち、半数にあたる5都市を日本の都市が占めました。さらに、今回初めてトップ100を選出する「ニューカマー（新規ランクイン）」部門においても、同じく5つの日本の都市が選出されており、新たな旅行先を求める海外旅行者の関心が、日本の地方都市に向けられていることが鮮明になりました。



日本におけるインバウンド旅行者の動向 ―トップ10を日本が席巻 ―

アジア全体の新星として注目されるサパ（ベトナム）に続き、日本からは2位・岡山、4位・松山、5位・高松、9位・仙台、10位・金沢がトップ10入りを果たしました。これは、海外旅行者の関心が東京や大阪といった定番都市から、より深く日本の魅力を体感できる地方都市へと急速に広がっていることを裏付けています。

■「ニューカマー」も日本が独占

今回初めてトップ100のランキングをした「ニューカマー」部門でも、長野、静岡、鹿児島、青森、奈良 の5都市がランクインしました。これらの地方都市への注目は、今後の日本のインバウンド需要のさらなる分散と拡大を示唆しています。

猪飼 匡（Agoda International Japan シニアカントリーディレクター）コメント

今回のランキングは、日本の地方都市が持つ観光ポテンシャルの高さを如実に示しています。アジア全体の成長率上位10都市のうち、実に半数にあたる5都市が日本からランクインしました。さらに、今回初登場となる『ニューカマー』部門においても、日本の5都市が選出されています。岡山や松山、高松をはじめとする地域が、それぞれの土地ならではの魅力によって世界中の旅行者を惹きつけており、日本への関心が主要都市にとどまらず、地方都市へと大きく広がっていることを大変嬉しく思います。

アゴダでは今後も、旅行者の皆さまが新たな旅行先を発見し、日本各地の多様な魅力を体験できるよう支援するとともに、インバウンドおよびアウトバウンド双方における旅行需要の持続的な成長と分散化に貢献してまいります。

旅行者は、アゴダの検索機能を利用することで、600万件以上の宿泊施設、13万以上のフライトルート、30万件以上のアクティビティを、シームレスに組み合わせて予約可能です。アゴダのモバイルアプリや公式サイト（Agoda.com）から、お得な宿泊プランを簡単に見つけることができます。

データについて

本データは、2025年1月～11月の宿泊予約ランキングを、2024年1月～11月の同期間データと比較したものです。

https://www.agoda.com/