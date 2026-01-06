アトアに実物大のクジラが登場！沖縄・座間味村とのコラボ企画展を開催します！

株式会社アクアメント

AQUARIUM×ART atoa（神戸市中央区、以下アトア）では、2026年1月30日（金）から3月1日（日）まで、沖縄県島尻郡座間味村（以下、座間味村）とイラストレーターpokke104氏によるコラボ企画展「クジラの島から ～atoa × zamami vill × pokke104～」を開催します。

アトアはオープン以来、アートが融合する水族館として、生きものの魅力をさまざまな形で伝えてきました。こうした取り組みの延長として、沖縄県那覇市から西へおよそ40kmの東シナ海に浮かぶ数多くの島からなる”座間味村”とのコラボが実現しました。

今回は、海をイメージしたMARINE NOTEにて、座間味村のクジラや自然とアトアの海中世界が融合します。冬に訪れるザトウクジラを中心とした多様な生きものが息づく座間味村の写真や映像、同村の観光大使を務めるイラストレーターpokke104氏のアート作品を通して、座間味村の海や自然、文化を紹介します。また、関連イベントとして、pokke104氏によるライブペインティングも実施し、完成した作品はフォトブースとしてお楽しみいただけます。

本企画展を通して、普段なかなか訪れることができない座間味村の海や生きものへの興味や関心を深めていただけると嬉しいです。

企画展「クジラの島から ～atoa × zamami vill × pokke104～」

全長約1２ｍの実物大のザトウクジラをはじめ、座間味村の海や生きものなどの写真が並ぶほか、海中で撮影された映像が壁面に投影されます。会場内には、座間味村の交通アクセスや名所、出会える生きものなどを紹介する座間味村PRブースも設置し、作品と合わせて地域の魅力に触れていただけます。

また、アーティストpokke104氏による鮮やかで個性的なアート作品も展示。CAVEとMARINE NOTEをつなぐブリッジのガラス壁面には、pokke104氏のデザインも施され、展示の一部として楽しめるフォトスポットとなります

海とアートが融合するMARINE NOTEの海中世界をぜひお楽しみください。

鼓動シリーズ（海）波と風にのってガラス壁面のラッピングアートイメージ 背景には神戸のランドマークも見える

【企画展概要】

企画展名： 「クジラの島から ～atoa × zamami vill × pokke104～」

開催期間：2026年1月30日（金）～3月1日（日）

展示会場：２階MARINE NOTE、2階ブリッジ

観 覧 料：無料 ※別途アトア入館料が必要

展示数：ライブペイントにて制作されるアートフォトブース1点、実物大ザトウクジラ写真１点、写真パネル２４点、アート作品14点、窓へのラッピングアート2点、壁面投影動画1点、座間味村PRブース

主催：座間味村

共催：AQUARIUM × ART atoa

アーティスト：pokke104

特設サイト：https://atoa-kobe.jp/kikaku/zamami/

（特設サイトは2026年1月9日(金)14時に公開予定）

ライブペインティング

イラストレーターのpokke104氏が座間味村の海とアトアの生きものをあしらったデザインの作品を描き上げます。完成した作品はフォトブースとして、会期中お楽しみいただけます。アートが完成していく様子をぜひ間近でご覧ください。

【ライブペインティング概要】

開催日：2026年1月31日（土）・2月1日（日）

時間：各日１０時～16時

※上記時間でライブペインティングを行いますが、作家が一時的に離れる場合がございます。

場所：2階 MARINE NOTE

沖縄県島尻郡座間味村

座間味村は沖縄県に位置し、世界屈指の透明度を誇る海と、多様な生きものが生息する豊かな自然環境に囲まれた、慶良間諸島の美しい島々から成る村です。 2014年にはその海域が「慶良間諸島国立公園」に指定されました。透明度が高く見惚れるほど美しい海は「ケラマブルー」と呼ばれ、世界中からダイバーが訪れます。座間味村のホエールウォッチングは、山から広い範囲を探す専門のスタッフがいるので、とても高い確率でザトウクジラに出会えます。クジラと会えるのは、繁殖活動のため座間味の海に帰ってくる12月末～3月末の冬から春にかけて。座間味村のウォッチングでは独自のルールを設けてクジラに優しい ウォッチングを続けることで、毎年クジラたちが安心して帰ってきてくれる環境を守っています。

【座間味村・村長よりメッセージ】

本企画展では、クジラとの出会いが象徴する冬の座間味の魅力に加え、島が大切に守り続けてきた自然環境をご紹介しております。アトアの独創的な空間で、座間味村の自然美やクジラの神秘性をより深く体感していただけます。 また、座間味村観光大使であるpokke104さんによるライブペイントも併せて実施されます。アートを通じて座間味村が持つ豊かな自然の価値や、島で過ごすひとときがもたらす安らぎを感じ取っていただき、冬の座間味村が持つ奥深い魅力に触れていただければ幸いです。

pokke104 【ぽっけいちまるよん】

村長・宮里 哲アーティスト / イラストレーターpokke104 池城由紀乃 沖縄生まれ

2003年より活動。

イラストレーションを中心に、壁画、企業やアーティストのコラボレーションや地域との“つながり”をテーマにしたワークショップの企画などアートワークを多数手掛ける。

pokke104の活動名は、「見たモノ感じたモノを心のポケットに。そのポケットは発信の源であるように。」から由来している。特にサンゴの色や木のラインなどから強いインスピレーションを受け、海や森の中の色彩やカタチ、土地の文化などを自分に取り入れアート作品を製作している。

HP：https://pokke104.com/

Instagram：https://www.instagram.com/pokke104/ （pokke104）

【pokke104氏よりメッセージ】

2000年、ダイビングで出会った一匹のデバスズメダイをきっかけに、 私は毎年のように座間味村を訪れ、島の人々や自然にふれながら、その魅力を絵に描き続けてきました。 今回の企画展では、座間味村の海と、アトアで出会える生きものたちをライブペイントで描きます。そこに息づく命のぬくもりを、感じていただけましたら幸いです。

【AQUARIUM×ART atoa】

生きものが暮らすアクアリウムと舞台美術やデジタルアートが融合した劇場型アクアリウム。館内は洞窟や精霊の森など８つの独創的なテーマで構成され、まるで映画や舞台のワンシーンのような空間で約１70種4０００点の生きものたちに出会えます。

〈基本情報〉

・所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7番2号

・アクセス：各線「三宮駅」から南へ徒歩約18分（約1.4km）

・ホームページ：https://atoa-kobe.jp

・入場料：大人（中学生以上）2,600円、小学生1,500円、幼児（3歳以上）大人１名につき幼児１名無料/追加1名500円、3歳未満無料

※特定日および貸切等により営業時間・料金が変動する可能性があります。

※来場日の1か月前からチケットの予約・購入が可能。

※入場後の滞在時間に制限はなし。再入場不可。

運営会社：株式会社アクアメント