チョコレートとの“相性抜群” 深め焙煎の季節限定ブレンド「タリーズロマンスロースト〔フルボディ〕」などを1月9日（金）より発売

タリーズコーヒージャパン株式会社※画像はイメージ

タリーズコーヒージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：内山修二）は、バレンタインシーズン限定商品を1月9日（金）より発売します。

この度お届けする「タリーズロマンスロースト〔フルボディ〕」は、チョコレートとの相性を考えブレンドした、バレンタインシーズンにぴったりのコーヒーです。深めの焙煎を施すことでダークチョコレートのようなコク深さと、コーヒー本来の甘さが感じられるリッチな味わいに仕上げました。チョコレートとの相性を最大限にお楽しみいただけるおすすめは、定番スイーツとして販売中の「クラシックチョコレートケーキ」とのペアリングです。チョコレートの甘みとコーヒーのビターで奥行きのあるコクが重なり合い、一層特別なデザート体験をご堪能いただけます。

また、「ロマンスロースト」の味わいをそのままに、お湯を注ぐだけで簡単に抽出できるシングルサーブもご用意しました。いつでもどこでも、手軽に本格的な味わいをお楽しみいただけます。チョコレートやスイーツと一緒に、大切な人へのギフトとしてもおすすめです。

＜商品名・価格＞

「タリーズロマンスロースト〔フルボディ〕」

1,650円/200g

[テイスティングワード]

Dark Chocolate，Rich，Sweet

「タリーズジップス シングルサーブ タリーズロマンスロースト〔フルボディ〕」

1,720円/8P箱

■自分へのご褒美やギフトとしてもおすすめの、華やかなグッズもラインナップ

画像左から

「ミャラウィ 巾着ポーチ」1,870円

巾着の口をキュッと絞ると、「ミャラウィ」※の顔になるふわふわ生地のポーチ。

内側とリボンは鮮やかなグリーンで、リボンの先に付いたパールがポイントに

なっています。

※紅茶をイメージし、茶葉の原産国「マラウイ」と猫の鳴き声「ミャウ」をかけ合わせて名づけた、タリーズの猫のキャラクター。

ハンドル付きステンレスボトル（リボンハート）」3,740円

ハートでぐるっと囲まれた寸胴型のステンレスボトル。

ハンドル付きで持ち運びにも便利です。

「蓋つきシングルサーブマグ（ハート）」2,750円

ぷっくりとしたハートがポイントになった、シングルサーブの抽出にもぴったりな

蓋つきのマグ。ギフトはもちろん、ご自宅でのコーヒータイムを温かく彩ります。

※価格は全て税込みです。

※一部取扱いをしていない店舗がございます。

※画像はイメージです。

＜プレスリリースPDF＞

https://prtimes.jp/a/?f=d20545-530-06ff6eb928607f92b36cf76d250f54cd.pdf

この件に関する一般のお客様からのお問い合わせ先

タリーズコーヒージャパン株式会社 お客様相談室

TEL：03-3268-8320

受付時間 月～金曜日 10：00-12：30 ／ 13：30-16：00 （土日祝を除く）

ホームページ：www.tullys.co.jp