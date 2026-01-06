チョコレートとの“相性抜群” 深め焙煎の季節限定ブレンド「タリーズロマンスロースト〔フルボディ〕」などを1月9日（金）より発売
タリーズコーヒージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：内山修二）は、バレンタインシーズン限定商品を1月9日（金）より発売します。
この度お届けする「タリーズロマンスロースト〔フルボディ〕」は、チョコレートとの相性を考えブレンドした、バレンタインシーズンにぴったりのコーヒーです。深めの焙煎を施すことでダークチョコレートのようなコク深さと、コーヒー本来の甘さが感じられるリッチな味わいに仕上げました。チョコレートとの相性を最大限にお楽しみいただけるおすすめは、定番スイーツとして販売中の「クラシックチョコレートケーキ」とのペアリングです。チョコレートの甘みとコーヒーのビターで奥行きのあるコクが重なり合い、一層特別なデザート体験をご堪能いただけます。
また、「ロマンスロースト」の味わいをそのままに、お湯を注ぐだけで簡単に抽出できるシングルサーブもご用意しました。いつでもどこでも、手軽に本格的な味わいをお楽しみいただけます。チョコレートやスイーツと一緒に、大切な人へのギフトとしてもおすすめです。
＜商品名・価格＞
「タリーズロマンスロースト〔フルボディ〕」
1,650円/200g
[テイスティングワード]
Dark Chocolate，Rich，Sweet
「タリーズジップス シングルサーブ タリーズロマンスロースト〔フルボディ〕」
1,720円/8P箱
■自分へのご褒美やギフトとしてもおすすめの、華やかなグッズもラインナップ
画像左から
「ミャラウィ 巾着ポーチ」1,870円
巾着の口をキュッと絞ると、「ミャラウィ」※の顔になるふわふわ生地のポーチ。
内側とリボンは鮮やかなグリーンで、リボンの先に付いたパールがポイントに
なっています。
※紅茶をイメージし、茶葉の原産国「マラウイ」と猫の鳴き声「ミャウ」をかけ合わせて名づけた、タリーズの猫のキャラクター。
ハンドル付きステンレスボトル（リボンハート）」3,740円
ハートでぐるっと囲まれた寸胴型のステンレスボトル。
ハンドル付きで持ち運びにも便利です。
「蓋つきシングルサーブマグ（ハート）」2,750円
ぷっくりとしたハートがポイントになった、シングルサーブの抽出にもぴったりな
蓋つきのマグ。ギフトはもちろん、ご自宅でのコーヒータイムを温かく彩ります。
※価格は全て税込みです。
※一部取扱いをしていない店舗がございます。
