【1月限定】2月誕生石「アメジスト」アクセサリーが当たる！ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」にて、プレゼントキャンペーンを開催
ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」にて、2月の誕生石「アメジスト」を使用したアクセサリーをプレゼントする、冬の特別キャンペーンを開催いたします。
アメジストは、“愛の守護石・癒し・調和”を象徴する石として知られており、心を穏やかに整え、大切な人との絆を深めてくれる天然石です。
気品あふれる紫の輝きは、シックな冬の装いにも上品な華やぎを与え、高貴な魅力を添えてくれます。
今回のキャンペーンでは、厳選した誕生石アクセサリーを抽選でプレゼント。
上質な存在感を放つデザインは、デイリーにも特別なシーンにも品よく寄り添います。
■キャンペーン参加条件
１.マルラニハワイInstagram公式アカウント２つをフォロー。
@malulani_hawaii(https://www.instagram.com/malulani_hawaii/) , @malulani_hawaii_mainstore(https://www.instagram.com/malulani_hawaii_mainstore/)
※美容・健康にご興味ある方はマルラニハワイオーナーの @shokizaki(https://www.instagram.com/shokizaki/) のフォローもお願いいたします。
※今からのフォローでもOKです。
■応募方法
▶Instagramキャンペーン投稿(https://www.instagram.com/p/DTHTWmTEfVo/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)
参加基準を満たし、上記のキャンペーン投稿に「欲しい商品の番号」と「お誕生日」をコメントしてください。
■応募期間
2026年1月5日～1月20日
■注意事項
✲厳正なる抽選を行い、当選された方にのみDMにてご連絡いたします。
✲抽選結果に関しましてのお問合せにはお答えできかねます。予めご了承ください
✲応募期間後の抽選時点で、フォローして頂いている方を抽選対象とさせていただきます。
✲当選者様には、DMにて送付先のご確認やプレゼントの送付をさせていただきます。
✲DM送信後、７日以内にご返信がない場合は、当選無効とさせていただきます。
✲商品の発送は日本国内に限らせていただきます。
✲公開アカウントのみ抽選の対象とさせていただきます。
✲個人情報はプレゼントの発送以外には利用いたしません。
✲本件に関しましてのお問合せは、DMにてお問合せください。
お電話やメール、コメント欄でのお問合せにはお答えできかねますので、予めご了承ください。
■プレゼント商品
【誕生石】CHARM(チャーム) 2月
https://malulani.info/?pid=173809424
Happyを呼び込む、誕生石チャーム。ブレスレットやアクセサリー、マスクなど、お好きな箇所に、お守りとしてお付けください。
【誕生石ブレス2月】Monotone Ribbon-黒-
https://malulani.info/?pid=97916045
幸運をもたらす誕生石を紡いだ、上品なリボンブレスレット。
厄除け、仕事運、新たな幸福のお守りに。
【厄除け誕生石ブレスの浄化パック 2月】Gold＆Silver
https://malulani.info/?pid=173616018
厄災を避けて幸運を招くと伝えられる誕生石を、シンプルに仕立てた「誕生石ブレスレット」と、すべてを清める万能ストーン「水晶チップ」の、お得なセット。
【誕生石リング2月】Ribbon
https://malulani.info/?pid=167047192
幸運を招く誕生石を、大人可愛いリボンで彩るリング。
愛、願望成就、守護、幸福のお守りに。
【誕生石ミサンガ 2月】-Misanga-選べるチャーム付き
https://malulani.info/?pid=173639234
「愛の守護石」と呼ばれ、 真実の愛を守りぬくと伝えられているアメジスト。
アメジストに「強運の石」ラピスラズリをプラスしました。
【誕生石ブレス2月】Crystal Birth Jewel
https://malulani.info/?pid=183468263
クリアな波動で幸運を呼び込む、シンプル＆上品な2月の誕生石ブレスレット。
健康、幸福、浄化、厄除け、再生のお守りに。
◆ハワイ本店のご案内
オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。
頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。
ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。
ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)
ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)
