スマート駐車場システム「DENNOU PARK」駐車場の大切なお知らせを確実に届ける仕組みを提供

DataHax株式会社電脳パークにお知らせ機能を実装

DataHax株式会社（本社：東京都新宿区）は、AI/IoTスマートパーキングシステム「DENNOU PARK」において、利用者向けに運営情報を発信できるお知らせ機能を実装しました。料金変更、メンテナンス情報、キャンペーン告知などを迅速に周知できるようにし、利用者の利便性向上と運営者の問い合わせ対応負荷の軽減を目指します。

背景：無人運営こそ「情報の行き違い」をなくしたい

駐車場運営では、料金の改定や運用ルール、メンテナンス、障害発生時の案内など、利用者に伝えるべき情報が発生します。一方で、無人運営では現地掲示や個別対応に頼りがちで、情報が届かないことによる混乱や問い合わせ増加につながるケースがあります。

そこで電脳パークでは、運営情報を適切に届ける仕組みとして、お知らせ機能を追加しました。

アップデート内容：お知らせ機能の実装

DENNOU PARKにおいて、運営者が利用者へ向けて「お知らせ」を掲出できる機能を実装しました。これにより、状況に応じてタイムリーな情報発信が可能になります。

想定される告知内容（例）- 料金変更や運用ルールの案内- メンテナンス予定・実施中の案内- 一時的な障害・復旧状況の案内- キャンペーン・イベント等の告知

※告知項目や掲出方法は運用形態により異なる場合があります。

期待される効果

今後の展開

- 利用者：最新情報を把握しやすくなり、迷い・不安の低減- 運営者：周知業務の省力化、問い合わせ対応負荷の軽減、運用品質の均一化- 施設・土地オーナー：運営トラブルの抑制、顧客体験の改善による評価向上

DataHaxは、DENNOU PARKの「機材・ソフトウェア・運用」を一体で改善し、無人運営でも安心して使える駐車場体験の提供を推進してまいります。お知らせ機能についても、現場のフィードバックを反映しながら継続的に改善を行います。

会社概要

企業名：DataHax株式会社（読み方：データハックス）

住所：東京都新宿区西新宿２丁目６－１ 新宿住友ビル18F 新宿GROWTH

設立年月：2019年4月

代表：大西 洋平太

TEL：03-6823-4719

Email：hello@datahax.jp

公式HP : https://datahax.jp/

本件に関するお問い合わせ先

DataHax株式会社

E-mail：pr@datahax.jp