【ホテルニューグランド】歴史・伝統・魅力を余すことなくご案内！ニューグランドマイスターによるご案内プランに講演会スタイルが登場

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年1月15日（木）より、「ニューグランドマイスター講演会付き宴会プラン」の受注を開始します。

ホテルニューグランド

社内実施の特別な試験に合格したニューグランドマイスターによる講演会が付いた本プランは、スクリーンに映し出す数々の古い画像をご覧いただきながら、横浜の歴史やホテルニューグランド誕生の物語など、開業時からの館内の変遷や、ホテルの魅力がわかる情報をご紹介します。お食事は、歴代のシェフが代々受け継いできた名物料理ローストビーフを含むコース料理、またはブッフェスタイルをお選びいただくことができます。

ニューグランドマイスターの認定試験は、歴史や知識を問う筆記試験と館内案内のパフォーマンス力をチェックする実技試験を年に一度実施、制度発足から今年で4年目となり、この度4期メンバーとして新たに3名が加わり、認定マイスターは合計24名となりました。マイスターによる案内が付いたプランは、宿泊・レストラン・宴会プランをご用意しており、ご家族やご友人などの少ない人数から学校や企業の団体まで、幅広く対応します。

横浜の歴史とともに積み重ねてきたクラシックホテルの魅力や価値を体験することができる唯一無二のプランを、この機会にぜひお楽しみください。

【宴会プラン】ニューグランドマイスターご案内付き宴会プラン

ニューグランドマイスター4期生

・講演会スタイル＜40名様以上＞

宴会場でのお食事やパーティーに、ニューグランドマイスターによる講演会（約30分）のご案内が付いた団体向けの宴会プランです。会場内スクリーンにて、貴重な古い画像や歴史情報などをご覧いただくことができます。

・館内ツアースタイル＜10～39名様＞

宴会場でのお食事やパーティーに、ニューグランドマイスターによる館内ツアー（約30分）が付いた少人数向けの宴会プランです。

プラン共通 ※下記時間は、お食事時間に30分のご案内時間を含んでおります。

◆ブッフェパーティープラン〈立食または着席ブッフェ〉（20名様より・2.5時間）

お1人様\21,000（税サ込）

◆ご会食プラン〈フランス料理コース〉（10名様より・3時間）

お1人様\25,000（税サ込）

◆ご会食プラン〈フランス料理フルコース〉（10名様より・3時間）

お1人様\31,000（税サ込）

＜お食事＞

歴代のシェフが代々受け継いでいる名物料理である「ローストビーフ」をはじめ、多彩な味わいをプランに応じてご用意しております。

＜宴会場＞ ※お人数により、ご利用いただける会場は異なります。

本館2階レインボーボールルーム本館2階フェニックスルームタワー館3階ペリー来航の間本館5階スターライトルーム

《宴会プランのご予約・お問合せ 宴会予約課 045-681-1841（代表） 10：30～18：30》

【宿泊プラン】ニューグランドマイスター館内ツアー付き宿泊プラン

ニューグランドマイスターによる館内ツアー（約30分）と、ホテル発祥メニューであるシーフードドリア、スパゲッティナポリタンを含むセットメニューをルームサービスでお召し上がりいただけるプランです。

宿泊料金 1名様1室1名様料金（夕・朝食付き）\110,300～（税サ込）

2名1室1名様料金（夕・朝食付き） \63,300～（税サ込）

客室 本館グランドスイート ツイン／ダブル

タワー館プルミエスイート ツイン／ダブル

タワー館セミスイート ハリウッドツイン

本館グランドスイート ツインタワー館プルミエスイート ダブル

内容

■チェックイン 14：00／ チェックアウト 11：00

■ニューグランドマイスターによる館内ツアー（約30分）

■夕食はホテル発祥メニューであるシーフードドリア、スパゲッティ ナポリタンを含むセットメニューを、ルームサービスにてご用意します。

■朝食は、タワー館5階ル・ノルマンディ（洋食）、本館5階たん熊（和食）、ルームサービス（洋食）より、お選びいただけます。

■お土産に「S.Weilコーヒービーンズチョコレート」をお1人様に1つずつプレゼント。

《宿泊プランのご予約・お問合せ 宿泊予約課 045-681-1841（代表） 9：00～19：00》

【レストラン】ニューグランドマイスター館内ツアー付きお食事プラン

ニューグランドマイスターによる館内案内（約30分）が付いた、ホテルの歴史と共にお食事をご堪能いただける、館内2つのレストランをご利用いただけるプランです。

■タワー館5階パノラミックレストラン ル・ノルマンディ \27,830（税サ込）

実在したフランスの豪華客船ノルマンディー号をコンセプトにした店内からは横浜港の景色を一望いただけます。青い海と空を一望することができる店内からは、景色に包まれているかのような優雅なお食事のひとときをお楽しみいただけます。

タワー館5階 パノラミックレストラン ル・ノルマンディ名物料理「ソール・ナンチュア」

名物料理「ソール・ナンチュア」を含む伝統のフランス料理のフルコースをお召し上がりいただけます。

■本館1階イタリアンレストラン イル・ジャルディーノ \20,240（税サ込）

「食を楽しむイタリアンダイニング」をコンセプトに、やわらかな風が吹く開放的な中庭を臨む、心地良い寛ぎの空間の店内で“もっと楽しく、もっと気軽に”をテーマに、本格イタリア料理をカジュアルにお楽しみいただけます。

本館1階 イタリアンレストラン イル・ジャルディーノイタリアの郷土料理「オッソブーコ」

仔牛の骨付きすね肉をじっくりと煮込んだイタリア・ロンバルディア州の郷土料理「オッソブーコ」を含むコース料理をお召し上がりいただけます。

《レストランプランのご予約・お問合せ レストランリザベーション課 045-681-1841（代表） 9：30～19：00》

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



HP：https://www.hotel-newgrand.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelnewgrand/

Instagram：https://www.instagram.com/hotelnewgrand/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/HotelNewGrand_