ペロブスカイト太陽電池の実証実験を神奈川県立防災センターで実施

株式会社ベイサン（本社：神奈川県横浜市、社長：矢野智久）は、ペクセル・テクノロジーズ株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役 ：宮坂力）、アキレス株式会社（本社：東京都新宿区、社長：日景一郎）と共同で、2026年1月6日から3月31日まで神奈川県立防災センターにて、次世代型「ペロブスカイト太陽電池」、災害用エアーテント、リチウムイオン蓄電池を組み合わせた可搬型発電・蓄電システムの実証実験を行います。

本実証実験は、神奈川県の「次世代型太陽電池普及促進事業費補助金」により、次世代型太陽電池の早期普及に向けた実証事業として実施されるものであり、11月に新横浜駅前西広場で行われた実証実験の第2弾となり、ペロブスカイト太陽電池を災害用エアーテントに取り付けた実証実験の状況を神奈川県総合防災センターに来場された方々にご覧いただくものとなります。

◆展示の内容

ペロブスカイト太陽電池を連結したパネルを災害用エアーテントの庇部とテント内側の窓辺に取り付けます。パネルの発電状況は、新たに開発したアプリを通じて室内のモニターで確認いただけます。

庇部取付イメージ窓辺取付イメージプリ発電状況イメージLED照明イメージ

また、パネルで発電した電力をリチウムイオン蓄電池に充電し、テント内のＬＥＤ照明へ給電。中庭のガラス越しに点灯状況をご覧いただけます。

◆開催日時

2025年1月６日から3月31日 9時～17時（入館は16時30分まで）

休館日 毎週月曜日（祝日にあたる場合は翌日）、祝日の翌日（土曜日または日曜日の場合は開館）

◆展示場所

神奈川県総合防災センター 防災情報・体験フロア 2階 ギャラリー・中庭

◆ペロブスカイト太陽電池

本実証実験の主要製品となるペロブスカイト太陽電池パネルは、ペロブスカイト太陽電池の発明者である桐蔭横浜大学の宮坂力特任教授が設立した、ペクセル・テクノロジーズ株式会社が開発を担当。

◆災害用エアーテント

パネルを取り付ける災害用エアーテントは、日本初の陰・陽圧式エアーテントをはじめ、災害時における現場対応拠点や物資保管所、医療救護所などに幅広く使用できる高品質の

「災害用エアーテント」を開発・製造しているアキレス株式会社から提供いただき、災害時の利用を想定したパネルの設置取り付けを致します。

◆蓄電池システム

ペロブスカイト太陽電池から発電した電力をためる蓄電システムはベイサンが担当。

25年に渡るリチウムイオン蓄電池製品の設計開発で培った技術を基にペロブスカイト太陽電池と組み合わせた蓄電池システムの設計開発を行います。

【会社情報】

会社名：株式会社ベイサン

代表取締役：矢野 智久

資本金：3,800万円

所在地：〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-13-5宗久ビル6F

（TEL）045-470-0757 （FAX）045-474-4325

（URL）https://www.baysun.net(https://www.baysun.net)

【事業内容】

1. リチウムイオンバッテリーシステムの開発、設計、製造、販売

2. リチウムイオンアップサイクルバッテリーシステムの開発、設計、製造、販売

3. リチウムイオンバッテリーのコンサルタント

【本件の連絡先】

株式会社ベイサン

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-13-5 宗久ビル6F

（TEL）045-470-0757（mail）service@baysun.net （URL）https://www.baysun.net(https://www.baysun.net)

担当：営業部 長谷川

【ペクセル・テクノロジーズ株式会社】

〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺１丁目１－１新百合ヶ丘シティビルディング６Ｆ

【アキレス株式会社】

〒169‐8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー