【出展報告】「エコプロ2025」ペットボトルキャップ由来の新素材を紹介

日本山村硝子株式会社

日本山村硝子株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役 社長執行役員：山村 昇、以下 当社）は2025年12月10日（水）～ 12日（金）の３日間に開催された「エコプロ2025」(日本経済新聞社主催）において、ペットボトルキャップ由来の開発素材を使用したアップサイクル製品（プロトタイプ）の展示を行いました。

■展示内容

当社が株式会社TRIFE DESIGN（本社：東京都）等パートナー企業と共同開発し、ペットボトルキャップのアップサイクルによって生まれた「ポリエチレンクロス(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/20250314_CMS0470_9VE3GT2H.pdf)」に加え、本展示会で初めて「モノフィラメント(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/09/20250918_CMS0605_E9CCCJPD.pdf)」、「シート素材(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/12/20251209_CMS0713_1VSGU971.pdf)」のプロトタイプの展示を行いました。

また、当社が推進しているペットボトルキャップリサイクルの取り組み「RIN～Recycle Innovation in the New Normal～」についても展示を行いました。

■来場者の声

「エコプロ2025」には、3日間で59,873名が来場し、本ブースにはリサイクル業界以外にも日用品メーカーやアパレル企業など幅広い業界の方々にお越しいただきました。

・日用品メーカー

「日本山村硝子Webサイトなど事前情報でポリエチレンクロスは見ていたが、実物は初めて見た。

早速社内の会議で共有し、検討を進めることとなったので、打ち合わせをお願いしたい」

・アパレル企業

「このような生地や糸は初めて見た。ポリエチレンクロスになる前（フラットヤーン）の状態でも

活用できないか検討したい」

その他、「再生樹脂を金型で成形ではなく、糸や生地へと加工し、バッグなど具体的な活用例を展示している点に驚いた」「単なるリサイクルにとどまらず、アップサイクルによって新しい価値を生み出している。今後の展開に期待している」といった声が寄せられました。

当社は「循環型社会の実現に貢献する」製品を大切にしており、ペットボトルキャップに関しても新たに価値ある製品に再生することに取り組んでいます。本展示会で紹介した素材は、他の幅広い製品へアップサイクルされるよう今後も活動を続けてまいります。

■展示会概要（※終了しています）

環境配慮型製品・サービス、SDGs関連技術、リサイクル、再生可能エネルギー、カーボンニュートラル、循環型社会など、持続可能な社会の実現に向けた最新の取り組みを紹介する展示会です。

- 名称 ： エコプロ2025- 日時 ： 2025年12月10日（水）～ 12日（金）10：00～17：00- 会場 ： 東京ビッグサイト「東ホール」- ブース ：TRIFE DESIGN社ブース内（6-008）

■RIN～Recycle Innovation in the New Normal～

RINは、びんtoびん構想に端を発し、使い終わったペットボトルキャップを再び新たなキャップや新たな価値へと生まれ変わらせることを中心とした、プラスチックリサイクルプロジェクトです。

単なるリサイクルにとどまらず、製品設計から回収・再生・再利用に至るまでを一連の流れとしてデザインし、世の中に新たな価値を生み出します。RINは、この取組に賛同し、ともに価値を創出する新たなパートナーを募集しています。

RIN HP：https://rindesign.org/



【本件に関するお問い合わせ先】

日本山村硝子株式会社 プラスチックカンパニー アースケア推進グループ

兵庫県尼崎市西向島町15番1

メールアドレス：earthcare@yamamura.co.jp

または Webサイト内お問い合わせフォーム（https://www.yamamura.co.jp/inquiry/）